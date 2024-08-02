Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.13 комментариев
Глава ПКР: На Паралимпиаде могут выступить 92 российских атлета
Глава ПКР Рожков: На Паралимпиаде могут выступить 92 российских атлета
Международный паралимпийский комитет одобрил участие 92 российских спортсменов в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Как отметил Рожков, решение о допуске российских паралимпийцев к участию в Играх-2024 стало результатом длительной и кропотливой работы Паралимпийского комитета России. По его словам, российские спортсмены прошли тщательную проверку на соответствие всем требованиям нейтральности, установленным Международным паралимпийским комитетом, все члены делегации уже сдали биометрию для получения виз, передает ТАСС.
«В связи с тем, что до 5 августа национальные паралимпийские комитеты должны подать в оргкомитет Игр в Париже спортивные заявки, исполкомом ПКР был утвержден состав делегации спортсменов и вспомогательного персонала из России, в нее вошли около 160 человек, из которых 92 – паралимпийцы», – отметил он.
По словам главы ПКР, окончательное решение об участии каждого спортсмена в конкретных видах программы будет принято в ближайшее время совместно со спортивными федерациями и тренерским составом.
Ранее Рожков сообщил, что форма экипировки российских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже будет содержать бирюзовый и бежевый цвета.