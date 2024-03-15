Рожков: Форма россиян на Паралимпиаде будет содержать бирюзовый и бежевый цвета

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, МПК согласовал цвета экипировки российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже – это оттенки бирюзового и бежевого цветов, передает ТАСС.

Рожков добавил, что в соответствии с положением о нейтральности спортсменов запрещено использовать форму, включающую любой национальный цвет, сейчас ПКР работает с дизайнерами и готовит эскизы экипировки.

Ранее МПК утвердил критерии, согласно которым спортсмены из России и Белоруссии допускаются к Паралимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Они не будут допущены до участия в церемонии открытия и закрытия соревнований, а завоеванные ими награды не будут учитываться в общем медальном зачете.

В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали дискриминационными и несправедливыми условия участия российских спортсменов в Паралимпийских играх в Париже.