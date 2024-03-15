Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.0 комментариев
Рожков: Форма россиян на Паралимпиаде будет содержать бирюзовый и бежевый цвета
Форма экипировки российских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже будет содержать бирюзовый и бежевый цвета, сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
По его словам, МПК согласовал цвета экипировки российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже – это оттенки бирюзового и бежевого цветов, передает ТАСС.
Рожков добавил, что в соответствии с положением о нейтральности спортсменов запрещено использовать форму, включающую любой национальный цвет, сейчас ПКР работает с дизайнерами и готовит эскизы экипировки.
Ранее МПК утвердил критерии, согласно которым спортсмены из России и Белоруссии допускаются к Паралимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Они не будут допущены до участия в церемонии открытия и закрытия соревнований, а завоеванные ими награды не будут учитываться в общем медальном зачете.
В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали дискриминационными и несправедливыми условия участия российских спортсменов в Паралимпийских играх в Париже.