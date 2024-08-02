Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
ВС России за неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
Российские войска за минувшую неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), а также цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА, сообщило Минобороны.
Силы России поразили склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Российская ПВО за неделю сбила истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Также уничтожены ракета «Нептун», семь ракет ATACMS, четыре авиабомбы Hammer, две ракеты ЗРК Patriot, 46 снарядов РСЗО HIMARS и 375 беспилотников.
Кроме того, в течение недели российские военнослужащие уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, три РЛС воздушной разведки «Марс-Л», ATCR-33S и «Скала-М».
Всего с начала спецоперации уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28 839 БПЛА, 559 ЗРК, 16 740 танков и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12 714 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 283 единицы спецтехники.
Ранее фугас сбитой ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе.