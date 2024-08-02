Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Против сенатора Савельева возбудили дело о приготовлении к убийству
СК возбудил против сенатора Савельева дело о приготовлении к убийству
В отношении сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству», сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным ведомства, в августе прошлого года Савельев из личной неприязни к предпринимателю поручил своему знакомому организовать его убийство, сообщается в Telegram-канале СК.
Узнав об этом, правоохранительные органы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, включая инсценировку убийства.
«После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», – говорится в сообщении.
Ранее в пятницу глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Савельев был задержан после выхода из зала заседаний.