Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Сенатора Савельева задержали на выходе из зала заседаний
Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев был задержан после выхода из зала заседаний, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
«Он вышел из зала, и его задержали», – передает ТАСС слова Тимченко.
Совет Федерации согласился на лишение неприкосновенности Савельева в связи с его возможной причастностью к организации убийства. Это решение было принято на закрытой части заседания после речи председателя Совфеда, которая подвела итоги весенней сессии, отметил Тимченко.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился к Совфеду с просьбой лишить Савельева неприкосновенности из-за его подозрений в организации убийства. Он также отметил, что верхняя палата согласилась на проведение следственных действий.
Савельев является сенатором с октября 2016 года, представляя исполнительный орган государственной власти Тульской области.