В оздоровительном лагере «Красная гвоздика», который является филиалом лагеря «Артек», отдыхают дети из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

«Всего за пять смен в санатории отдохнет более 1 тыс. детей. Инфраструктура лагеря включает все необходимые площадки для занятий, организовано пятиразовое питание, на высоком уровне организована безопасность, досуг, спортивный и оздоровительный отдых», – сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Кириенко также посетил Алешкинскую ЦРБ в Херсонской области, его сопровождали губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, а также министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Главный врач Алешковской ЦРБ Владимир Харлан рассказал о том, как удается развивать медицину в муниципальном округе, несмотря на постоянные угрозы террористических атак со стороны боевиков киевского режима. Сотрудникам больницы передали комплекты противоосколочной защиты, хирургические наборы, следует из сообщения в Telegram-канале администрации Херсонской области.

За высокие достижения и гражданский героизм вручили лучшим сотрудникам лечебного учреждения государственные, президентские и ведомственные награды.

«Этот подвиг – тысячи жизней, которые вы спасаете, вам за это низкий поклон и огромное спасибо», – поблагодарил медиков Сергей Кириенко во время церемонии награждения.

Ранее для больницы было закуплено и введено в эксплуатацию более 40 единиц крупного медицинского оборудования. Главному врачу Алешкинской ЦРБ Владимиру Харлану составить и подать соответствующие расширенные запросы.

Также Кириенко осмотрел строительство филиала арт-кластера «Таврида» в селе Счастливцево, работа по его созданию началась ещев феврале 2024 года, объект готов примерно на 50%, завершить строительство планируется в декабре этого года.

Одновременно «Таврида» сможет принимать 430 человек, сейчас на территории кластера восстанавливают 51 гостевой дом, три жилых корпуса для персонала и административное здание, подключают территорию к газопроводу и бурят скважины для воды. Позже будет построена столовая и обустроены площадки под шатры творческих мастерских, творческая мастерская и трехэтажное общежитие, и проложат инженерные сети.