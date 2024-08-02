Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.0 комментариев
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек
Минздрав: Из-за обрушения части дома в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, из них девять детей
В результате обрушения части дома в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, из них девять детей, сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.
В больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила госпитализированы 11 пациентов, в том числе пять детей, в профильные медучреждения Екатеринбурга отправлены три ребенка и двое взрослых, пятеро пострадавших от госпитализации отказались, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до трех человек.
В четверг подъезд жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле обрушился после взрыва. Очевидцы сообщали, что незадолго до взрыва по квартирам соседнего дома ходили двое неизвестных в форме газовиков.