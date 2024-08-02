Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек

Пчеловод рассказал, как отличить натуральный мед от кондитерского

Пчеловод Кукс: В магазинах фальсифицированный мед не продают

Tекст: Татьяна Косолапова

Роскачество исследовало мед ряда собственных торговых марок крупнейших розничных сетевых и недорогого меда в сетевом ретейле. В результате все они в той или иной степени имели признаки фальсификации. В части из них выявлена смесь меда с сахарным сиропом, а в некоторых обнаружено содержание пролина ниже нормативного.



«На самом деле фальсификат – это громко сказано. В действительности фальсификат никто не продает. То, что выявило Роскачество, – это кондитерка, которая не имеет медового ГОСТа – если почитать, то там везде написано, что это не мед. Просто у нас в стране пока нет закона о том, чтобы слово «мед» можно было писать только на натуральном продукте, а на всем остальном – медовый продукт, сделанный руками человека», – говорит Кукс.

По его словам, если хочется купить натуральный продукт, произведенный пчелами, то лучше выбирать его на различных специализированных ярмарках, где присутствует соответствующий ветеринарный контроль.

«Самостоятельно в магазине кондитерку от натурального меда тоже отличить легко. На банке с настоящим медом должно быть написано, что он сделан по медовому ГОСТу. Просто смотрим номер ГОСТа и забиваем его в телефоне, вот и все. Правда, есть хитрые производители, которые пишут крупно на этикетке ГОСТ, а потом оказывается, что это ГОСТ на этикетку, а не на мед. А уже мелким шрифтом пишут, что не мед, а медовый продукт», – рассказывает пчеловод.

Визуально тоже можно попытаться отличить натуральный мед от кондитерского изделия, продолжает собеседник. Дело в том, что кондитерка, как правило, делает подделки под интересные сорта меда. Чаще всего – под дальневосточную липу, поскольку данный сорт «сыроватый» и не имеет кристаллов, что делает его визуально тяжело отличимым.

«И, безусловно, стоит обращать внимание на цвет продукта. Он должен быть природным. Не бывает фисташкового, малинового, ярко-желтого, оранжевого меда, никаких пастельных цветов. Природа подарила меду серовато-желтые оттенки, если мед гречишный, то это коричневый с красноватым оттенком, как и сама гречка. Никаких ярких и уж тем более ядовитых цветов», – заключил Кукс.

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