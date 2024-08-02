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    Что значит обмен заключенными между Россией и США
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    Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность присяге
    Названы имена вернувшихся в Россию в рамках обмена заключенными
    Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена
    Яшину напомнили о его отказе участвовать в обмене заключенными
    NYT: Главу ХАМАС Ханию убили заложенной два месяца назад бомбой
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    8 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    16 комментариев
    2 августа 2024, 02:55 • Новости дня

    Число погибших людей в Нижнем Тагиле выросло до трех

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле извлекли тело еще одного погибшего, сообщили в МЧС России.

    Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов, всего погибли три человека, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

    До этого министерство сообщало о двух погибших при обрушении дома.

    1 августа 2024, 06:09 • Новости дня
    Африканец рассказал, как оказывал интимные услуги главе МИД Германии Бербок

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выходец из Африки по имени Кингсли заявил, что последние несколько лет работал в сфере секс-услуг, одним из его клиентов якобы была министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщают СМИ.

    Мужчина в интервью Daily Star заявил, что большая часть его клиенток – это руководители, находившиеся на высоких постах, одной из них была «министр из Германии». Ее имени он не раскрыл, передает «Лента.ру».

    Издание Zeitgeschenen сопоставило поездки Бербок в Африку и высказывания Кингсли в интервью, и пришло к выводу, что министр действительно могла иметь интимную связь с этим человеком.

    Также издание отметило, что при посещении Нигерии министр носила малиновое платье, которое упоминал житель Африки.

    Кингсли сообщил, что эта клиентка встречается с ним всего несколько раз в год из-за характера работы, обычно они вместе не проводят ни дня, но целую ночь.

    Ранее в Германии призвали Бербок к отставке из-за скандала с выдачей виз мигрантам.

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    1 августа 2024, 05:24 • Новости дня
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Около 3.20 в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксирован прилет в стороне железнодорожных складов, сказал Лебедев ТАСС.

    В 3.22 мск в городе Бровары в той же области также произошел прилет, вероятнее всего, поражено место дислокации военнослужащих ВСУ.

    В ночь на 31 июля в Киеве и Киевской области также раздавались взрывы.

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    1 августа 2024, 16:09 • Новости дня
    Итальянская боксерша снялась с боя против алжирского трансгендера

    Итальянка снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши

    Итальянская боксерша снялась с боя против алжирского трансгендера
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест, сообщили СМИ.

    Как пишет Sport Mediaset, Карини была вынуждена отказаться от продолжения боя уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос. Итальянская спортсменка выразила сожаление по поводу преждевременного завершения выступления, однако отметила, что боль была настолько сильной, что она не могла продолжать. После завершения поединка Анджела Карини не смогла сдержать слез, передает ТАСС.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в комментарии ANSA осудила участие в Олимпиаде Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест, заявив, что участие трансгендеров создает неравные условия для других спортсменок.

    Ранее сообщалось, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже. Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».

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    1 августа 2024, 08:29 • Новости дня
    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании

    JP: Израиль специально убил Ханию в Иране, хотя мог сделать это в Катаре

    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские спецслужбы могли убить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Катаре, однако специально решили совершить покушение в Иране, который нес ответственность за его безопасность, сообщили источники в израильских спецслужбах The Jerusalem Post.

    Источники газеты сообщили, что Тегеран для ликвидации Хании был выбран в том числе для того, чтобы избавиться от руководителя ХАМАС, и чтобы «поместить Иран в центр дилеммы о будущем, той степени, на которую он хочет поднять пламя над Ближним Востоком», передает ТАСС.

    Ранее журналист Элайджа Манье предположил, что разведка Израиля смогла установить местоположение руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании с помощью мессенджера WhatsApp.

    В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.

    По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.

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    1 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву

    Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством

    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Поставка истребителей F-16 Киеву закрепляет вовлеченность США в конфликт на Украине, является безрассудным и провокационным шагом «на пути к ядерной конфронтации с Россией», заявил американский правозащитник, член Компартии США Кристофер Хелали.

    «Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.

    Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.

    Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.

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    1 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    Турецкий стрелок стал знаменитостью после «расслабленного выступления» на ОИ

    Турецкий стрелок стал героем ОИ после выступления без специальной формы на соревнованиях

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкий 51-летний стрелок Юсуф Дикеч выступил на Олимпиаде в Париже без специальных линз и наушников, завоевал серебряную медаль и стал интернет-знаменитостью.

    Дикеч не использовал специальные линзы и защиту для ушей. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах он завоевал серебро, передает RT.

    Фото спортсмена, где он в обычной форме и с рукой в кармане, выступает на ОИ, стало популярным в соцсетях.

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    1 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены три пусковые установки американского ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за сутки сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотник, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 1395 боевых машин РСЗО, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.

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    1 августа 2024, 16:50 • Новости дня
    Распространено видео обмена заключенными в аэропорту Анкары

    В Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и США

    Распространено видео обмена заключенными в аэропорту Анкары
    @ Алексей Соловьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В аэропорту Анкары при посредничестве Турции состоялся обмен 26 заключенными между Россией и США, об этом сообщили турецкие СМИ.

    NTV показал в прямом эфире обмен заключенными между РФ и США в аэропорту. Как отмечается, обмен был организован при активном содействии Национальной разведывательной организации Турции, передает ТАСС.

    Официального подтверждения от властей Турции или России пока не поступало. Однако приземление в аэропорту Анкары самолета специального летного отряда «Россия», а также американского борта, предположительно с российскими заключенными, косвенно подтверждает информацию об обмене.

    Ранее сообщалось, что представители Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ США принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом.

    В четверг начался обмен заключенными с участием России и Запада.

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    1 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    NYT: Главу ХАМАС Ханию убили заложенной два месяца назад бомбой
    NYT: Главу ХАМАС Ханию убили заложенной два месяца назад бомбой
    @ Yasser Qudih/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате взрыва бомбы, которую спрятали еще два месяца назад в доме в Тегеране, где он неоднократно останавливался, сообщили СМИ.

    Как пишет New York Times со ссылкой на неназванных ближневосточных чиновников, в день убийства главы политбюро ХАМАС сообщалось, что удар по зданию был нанесен ракетой, затем появилась информация, что это была управляемая авиабомба, передает РИА «Новости».

    По данным источников, заложенная бомба сработала дистанционно, когда было подтверждено, что Хания находится в нужном помещении.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани осудили политическое убийство Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, и отметили возможные угрозы дальнейшей эскалации в регионе в связи с этим событием.

    Напомним, в среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. Иран в ООН позже заявил о праве на самооборону после убийства Хании.

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    1 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом

    Экс-депутат Госдумы Пономарев завил о прилетевшем дроне в его дом на Украине

    Экс-депутат Госдумы Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в терроризме экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев заявил, что в его дом на Украине прилетел беспилотник, пишут украинские СМИ.

    Бывший депутат назвал прилет дрона попыткой покушения, он также опубликовал фото с «окровавленным лицом», передает RT.

    По данным украинских СМИ, речь идет об «атаке» беспилотника на дом Пономарева (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в Киевской области.

    «Страна.ua» пишет, что и политик, и его жена получили раненения.

    Ранее ФСБ возбудила против Пономарева дело о госизмене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности России.

    Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России.

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    1 августа 2024, 14:57 • Новости дня
    СМИ: Россия освободила Гершковича и Уилана в рамках обмена заключенными
    СМИ: Россия освободила Гершковича и Уилана в рамках обмена заключенными
    @ Московец Илья/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках обменного процесса заключенными с участием нескольких стран освобождены осужденные в России журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и американец Пол Уилан, сообщают СМИ.

    Гершкович и Уилан направляются за пределы России, передает РИА «Новости».

    Адвокат Гершковича отказалась комментировать его обмен.

    В июле Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам заключения. Генпрокуратура России указала, что американский гражданин по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода.

    Пол Уилан был осужден на 16 лет в 2020 году за шпионаж.

    Ранее сообщалось, что спецборт отряда «Россия» вылетел в Анкару на фоне сообщений о подготовке обмена заключенными.

    Коментарии (16)
    1 августа 2024, 20:35 • Новости дня
    Названы имена вернувшихся в Россию в рамках обмена заключенными

    В Россию вернулись в рамках обмена заключенными Красиков и Клюшин

    Названы имена вернувшихся в Россию в рамках обмена заключенными
    @ U.S. Dept. of Justice/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе обмена заключенными на территорию России возвращены несколько российских граждан, включая Вадима Красикова, отбывавшего пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислава Клюшина, находившегося под стражей в США, сообщил источник в одном из российских силовых ведомств.

    Как указал источник, в рамках согласованной процедуры обмена гражданами Россия получила обратно ряд своих соотечественников, ранее находившихся под стражей за рубежом. Среди них Вадим Красиков, осужденный в Германии к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Россию возвращен Владислав Клюшин, ранее арестованный в США. Подробности его дела и причины возвращения на родину пока не разглашаются. Помимо этих двух имен, в ходе обмена также были возвращены супруги Артем и Анна Дульцевы, а также граждане Павел Рубцов, Вадим Конащенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной.

    Коментарии (14)
    1 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Сопротивление: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР

    Лебедев: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР

    Сопротивление: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники, участвовавшие в украинском конфликте, ценятся в западных частных военных компаниях больше. В настоящее время на Украине в основном наемники из бывших советских республик и стран Варшавского договора, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, большинство наемников из бывших советских республик и стран Варшавского договора, которые едут на Украину набраться опыта, передает ТАСС.

    «Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», – сказал Лебедев.

    Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы.

    Коментарии (12)
    1 августа 2024, 19:52 • Новости дня
    Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена

    Медведев объяснил обмен заключенными между Россией и США

    Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правильнее было бы, чтобы «предатели России сдохли в тюрьме», однако необходимо вытаскивать людей, работающих на Отечество, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя обмен заключенными с США.

    «Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас», – написал он в своем Telegram-канале.

    Медведев пожелал предателям «лихорадочно подбирать новые имена» и «маскироваться под программой защиты свидетелей».

    Ранее президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией.

    Коментарии (16)
    1 августа 2024, 21:32 • Новости дня
    Композитор Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой
    Композитор Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Композитор Раймонд Паулс раскритиковал певицу Аллу Пугачеву, покинувшую Россию.

    В интервью латвийскому радио он выразил недовольство ее завышенными требованиями. По словам Паулса, Пугачева была одной из самых капризных артисток на российской сцене, передает «Московский комсомолец».

    «Она могла вести себя грубо. Если кто-то не включал микрофон, в зале раздавались матюки, а потом звучало: «Ты уволен», – поделился композитор.

    Он также отметил, что к нему артистка всегда проявляла другое отношение. Хит «Миллион алых роз» она изначально отказывалась исполнять, считая, что эта песня не для нее.

    Кроме того, Раймонд Паулс подчеркнул, что никогда не требовал, чтобы ему подвозили машину к самолету, и не устанавливал завышенные требования в райдерах.

    Ранее Пугачева объяснила, почему сейчас не может выступать на сцене.


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