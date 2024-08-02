Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
Число погибших людей в Нижнем Тагиле выросло до трех
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле извлекли тело еще одного погибшего, сообщили в МЧС России.
Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов, всего погибли три человека, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.
До этого министерство сообщало о двух погибших при обрушении дома.