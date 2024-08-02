Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
МЧС сообщило о двух погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
В ходе разбора завалов в Нижнем Тагиле после обрушения дома извлечены тела двух погибших, оттуда вывезено около 120 тонн строительного мусора, сообщили в пресс-службе МЧС России.
С места происшествия вывезли 120 тонн строительного мусора, ведомственные психологи оказали помощь 24 пострадавшим, сообщили в министерстве ТАСС.
Всего с начала проведения работ из-под завалов спасли 14 человек, включая восьмерых детей. Также извлечены тела двух погибших.
В четверг подъезд жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле обрушился после взрыва. Очевидцы сообщали, что незадолго до происшествия по квартирам соседнего здания ходили двое неизвестных мужчин в форме газовой службы.