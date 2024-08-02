Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.10 комментариев
Над Кубанью и Курской областью сбиты шесть украинских беспилотников
ПВО уничтожила или перехватила шесть украинских беспилотников над Кубанью и Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили шесть БПЛА на Краснодарским краем и Курской областью, сообщили в Министерстве обороны России.
Дежурными средствами ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Курской областью и четыре дрона были перехвачены над Краснодарским краем, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Ранее сообщалось, что фугас ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе.