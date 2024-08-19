Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
Миллер: Газпром и азербайджанский Socar обсуждают работу в проекте «Север – Юг»
Газпром и азербайджанская компания Socar ведут обсуждения по поводу партнерства в проекте «Север – Юг» и достигли договоренности о расширении многостороннего стратегического сотрудничества, сообщил глава российского холдинга Алексей Миллер.
Делегация Газпрома под руководством Миллера принимает участие в мероприятиях в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Азербайджан, передает ТАСС.
Он сообщил, что страны обсуждают работу в проекте «Север – Юг» и подписание программы комплексного научно-технического сотрудничества в сентябре 2024 года.
«Мы также достигли согласия на расширение многостороннего стратегического партнерства», – подчеркнул Миллер.
Ранее Путин и Алиев подписали совместные документы после переговоров.