Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.2 комментария
Путин и Алиев подписали совместные документы после переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.
После их завершения лидеры двух стран подписали совместные документы и сделали заявление для СМИ.
Среди подписанных документов соглашение между правительствами о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования, науки, карантина и защиты растений и в области безопасности пищевой продукции.
Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда и о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, сообщили в пресс-службе.
Переговоры проходили в узком и расширенном форматах в резиденции «Загульба», которая является официальной резиденцией президента Азербайджана и расположена в одноименном поселке.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным государственным визитом 18 августа.