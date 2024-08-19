Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.3 комментария
СМИ: Предыдущее правительство Польши подозревают в махинациях с боеприпасами
Onet: Предыдущее правительство Польши подозревают в коррупционной схеме при закупке боеприпасов
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий незадолго до отставки подписал секретное постановление о крупной закупке боеприпасов у компании, не имевшей необходимого опыта и производственных мощностей. Эксперты и оппозиция подозревают, что это могло быть частью коррупционной схемы, сообщили СМИ.
Как пишет Onet, выявлена потенциально коррупционная схема при реализации государственной программы «Национальный резерв боеприпасов» в Польше. Согласно данным СМИ, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, перед тем как покинуть свой пост, подписал секретное постановление о закупке боеприпасов на сумму в 12 млрд злотых у конкретной компании, передает РИА «Новости».
Вызывает серьезные вопросы тот факт, что выбранная компания не имела ни опыта, ни производственных мощностей для выполнения такого масштабного заказа. Более того, ее заявка на участие в тендере вызывала сомнения у экспертов из-за отсутствия необходимых условий для ускоренного производства боеприпасов.
После смены власти в Польше новые чиновники начали детально изучать реализацию программы и обнаружили многочисленные нарушения. В частности, было установлено, что департамент министерства обороны игнорировал предложения других компаний, которые соответствовали всем требованиям тендера.
В связи с выявленными нарушениями руководство программы «Национальный резерв боеприпасов» обратилось в правительство с просьбой приостановить реализацию проекта и провести тщательную проверку. Также было выдвинуто предложение о направлении уведомления в прокуратуру о возможности совершения преступления, связанного с коррупцией.