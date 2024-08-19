СМИ: Предыдущее правительство Польши подозревают в махинациях с боеприпасами

Onet: Предыдущее правительство Польши подозревают в коррупционной схеме при закупке боеприпасов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Onet, выявлена потенциально коррупционная схема при реализации государственной программы «Национальный резерв боеприпасов» в Польше. Согласно данным СМИ, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, перед тем как покинуть свой пост, подписал секретное постановление о закупке боеприпасов на сумму в 12 млрд злотых у конкретной компании, передает РИА «Новости».

Вызывает серьезные вопросы тот факт, что выбранная компания не имела ни опыта, ни производственных мощностей для выполнения такого масштабного заказа. Более того, ее заявка на участие в тендере вызывала сомнения у экспертов из-за отсутствия необходимых условий для ускоренного производства боеприпасов.

После смены власти в Польше новые чиновники начали детально изучать реализацию программы и обнаружили многочисленные нарушения. В частности, было установлено, что департамент министерства обороны игнорировал предложения других компаний, которые соответствовали всем требованиям тендера.

В связи с выявленными нарушениями руководство программы «Национальный резерв боеприпасов» обратилось в правительство с просьбой приостановить реализацию проекта и провести тщательную проверку. Также было выдвинуто предложение о направлении уведомления в прокуратуру о возможности совершения преступления, связанного с коррупцией.