  • Новость часаВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф»
    Умер Ален Делон
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками
    МВД Украины показало пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ в касках СС
    Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу на север из Угледара
    Группировка «Запад» за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

    0 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

    19 комментариев
    18 августа 2024, 15:06 • Новости дня

    В Госдуме предрекли хаос и гражданскую войну на Украине

    Депутат Госдумы Белик: Вторжение ВСУ в Курскую область грозит Украине хаосом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка Вооруженных сил Украины вторгнуться на территорию Курской области может привести к дестабилизации внутри страны и спровоцировать гражданскую войну, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

    Белик высказал серьезное предупреждение о потенциальных последствиях украинской военной операции на территории Курской области. По мнению депутата, такие действия Киева можно расценивать как своеобразный экзамен на лояльность со стороны НАТО, однако подобные испытания в прошлом приводили к длительным внутренним конфликтам, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский, руководствуясь стремлением угодить западным союзникам, готов жертвовать благополучием собственного народа и втягивать страну в губительную авантюру. Депутат выразил уверенность, что Украина станет ярким примером того, к чему могут привести попытки следовать курсом, продиктованным внешними силами.

    Ранее бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    17 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    Французский политик Филиппо высмеял реакцию на ТВ из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников телепередачи на французском телеканале LCI при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.

    Филиппо прикрепил в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) видеофрагмент передачи, где ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, счел каску СС «любопытной». «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – говорит ведущий, передает РИА «Новости».

    Другой участник передачи генерал Франсуа Шованси добавил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

    Филиппо посчитал диалог участников передачи «потрясающим признанием».

    «И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!» – отметил политик «замешательство» на французском ТВ.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (21)
    17 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС

    Захарова: Киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию

    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, результатом которой станет масштабная техногенная катастрофа в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, результатом возможной атаки Украины на Курскую АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. В связи с этим Россия призывает международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокаций на ядерных объектах, отметила Захарова.

     «Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Она так же заявила, что неонацистский киевский режим представляет опасность для европейского континента, и международное сообщество должно это понимать.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.

    Коментарии (83)
    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    Коментарии (0)
    18 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области

    Сенатор от Крыма рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия удивила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоким качеством дорог и порядком, считает сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

    Он рассказал изданию NEWS.ru, что качество дорог в Курской области было значительно выше, чем в Сумской.

    Также Цеков считает, что украинцы видят, что «в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке».

    Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал газете ВЗГЛЯД, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.

    Коментарии (16)
    17 августа 2024, 18:28 • Новости дня
    Кадыров показал полученный от Маска пикап «Тесла Кибертрак»

    Глава Чечни Кадыров показал полученный от Илона Маска пикап «Тесла Кибертрак»

    Кадыров показал полученный от Маска пикап «Тесла Кибертрак»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил в подарок от Илона Маска пикап «Тесла Кибертрак», который он испытал и собирается отправить на СВО.

    Видео с испытанием «кибертрака» опубликовано в Telegram-канале Кадырова. По словам главы Чечни, он с удовольствием испытал новую технику и лично убедился в отличных характеристиках «Киберзверя».

    «Кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях», – написал Кадыров, пригласив Маска в Грозный.

    Он также добавил, что ждет новых разработок Маска, «которые будут способствовать завершению СВО».

    Коментарии (18)
    17 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Появилось новое видео с пенсионером, над которым издевались ВСУ в Курской области
    Появилось новое видео с пенсионером, над которым издевались ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликовано новое видео, снятое украинским источником, на котором 74-летний житель Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в касках СС, отвечает по-русски на вопросы украинского оператора.

    На видео пенсионер отвечает на вопросы оператора, который обращается к нему на украинском языке. Мужчина отвечает на русском языке, говорит как его зовут, показывает сохранившийся украинский паспорт и называет дату 17 августа. Установить время и место съемки ролика военкоры не смогли.

    Семья пенсионера из Курской области считает, что его держат в заложниках на территории Украины. Его зять в беседе с RT предположил, что тестю угрожает опасность, но, главное, что он жив, если верить новому видео. Родные намерены «вытащить пенсионера оттуда», и вернуть его домой.

    Ранее сообщалось, что пропавший после издевательств украинских военных в касках СС в Курской области пенсионер из Суджи Александр Григорьев был беженцем из Макеевки в ДНР после 2014 года, до этого много лет работал шахтером.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (6)
    17 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    Эксперт пояснил, почему военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен

    Эксперт Кошкин: У военнослужащих ВСУ на территории Курской области снизилась мотивация на выполнение задач

    Эксперт пояснил, почему военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На слабой мотивации украинских боевиков сказывается отсутствие резервов, а также проблемы с морально-психологическим состоянием в результате окружения и другие факторы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. Он объяснил, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.

    «Когда солдаты находятся в окружении и ходят по лесам, то начинаются проблемы с морально-психологическим состоянием. Там, где происходит скопление живой силы, нами сразу наносится удар. Это сильно снижает мотивацию на выполнение задач. Если командир не стойкий, то заходит речь о том, чтобы сдаться», – отмечает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

    «Все военнослужащие ВСУ прибыли на нашу землю с одним-двумя боекомплектами. Каналы снабжения необходимыми ресурсами были перекрыты нами с помощью машин дистанционного минирования «Земледелие». Без поставок солдаты ВСУ не в состоянии выполнять поставленные перед ними боевые задачи в Курской области. Кроме отсутствия боекомплектов наблюдается нехватка ГСМ», – добавил эксперт.

    По его словам, на слабой мотивации украинских боевиков сказывается отсутствие резервов, что «серьезно снижает организационный характер». «Хоть их и пугают, но они знают, что в российском плену лечат, кормят, одевают и обувают. В силу этих и других факторов люди, оказавшись в таком незавидном положении, принимают решение сдаться», – добавил Кошкин.

    Низкая мотивация украинских военнослужащих также связана с тем, что на фронт многих отправляют насильно, отлавливая людей прямо на улицах. «Такой солдат низко мотивирован и не понимает, как он оказался в такой незавидной ситуации. Человек, которого заставляют насильно выполнять задачи, заинтересован в том, чтобы отвильнуть от такой работы», – подчеркнул спикер.

    В последние дни на Курском направлении наблюдается все больше случаев добровольной сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Как заявил в субботу РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, наибольшее количество пленных берется близ населенного пункта Мартыновка, которая была зачищена от сил противника в четверг.

    Также в субботу близ села Комаровка в плен организованно сдались двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По словам представителя российских силовых структур, для сдачи использовался специально созданный для этого Telegram-канал FREE_SOLDIER2022, с помощью которого боевики вышли на связь.

    В пятницу и четверг в плен попали пять украинских военных, один из них оказался боевиком батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

    Коментарии (10)
    17 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом

    По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.

    Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.

    Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

    Коментарии (29)
    18 августа 2024, 10:56 • Новости дня
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России перерезали главный путь снабжения ВСУ – трассу на Константиновку, утверждают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Как говорится в сообщении, фиксируется крупное продвижение у ВС России под Угледаром на Южно-Донецком направлении, где российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и фактически блокировали с северо-востока Угледар.

    Как признают украинские военные аналитики, ВС заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 км на глубину до 2,12 км, закрепившись вдоль трассы О0532 в районе ее пересечения с балкой Икряная.

    Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.

    Коментарии (9)
    18 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    Умер Ален Делон
    Умер Ален Делон
    @ R4924_italyphotopress/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление его детей.

    Как сообщило агентство, Делон умер в своем доме во французской коммуне Души в окружении семьи, передает ТАСС.

    Ален Делон родился 8 ноября 1935 г. в пригороде Парижа Со (Sceaux).

    В 1957 г. Ален Делон дебютировал на большом экране во второстепенной роли в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». В 1958 г. сыграл главную роль в мелодраме Пьера Гаспар-Юи «Кристина».

    После выхода в прокат триллера Рене Клемана «На ярком солнце» (1959) и драмы Лукино Висконти «Рокко и его братья» (1960) он стал не только одним из самых популярных французских актеров, но и приобрел известность за пределами страны.

    В 1968 г. он вместе с Роми Шнайдер, Морисом Роне и Джейн Биркин исполнил одну из главных ролей в криминальной драме Жака Дере «Бассейн», ставшей впоследствии культовой.

    В 1979 г. Делон снялся в советском политическом детективе Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43» (вышел в прокат в 1981 г.), а в 2012 г. – в одной из новелл комедии (поставлена несколькими режиссерами) «С новым годом, мамы!», в которой сыграл самого себя.
    В 1984 г. на экраны вышла мелодрама Бертрана Блие «Наша история» с Делоном в главной роли, за которую он был удостоен французской премии «Сезар» как лучший актер.
    В 1998 г., после провала боевика Кристиана Фешнера «Один шанс на двоих», в котором Делон снялся с Жан-Полем Бельмондо и Ванессой Паради, актер заявил об уходе из кино.

    Делон удостоен ордена Почетного легиона (1991 – кавалер, 2005 – офицер).
    Кроме того, ему были присуждены итальянская кинопремия «Давид ди Донателло» (1972), приз Берлинского кинофестиваля за вклад в киноискусство (1995), почетная награда международного кинофестиваля в Марракеше (2003), приз Московского международного кинофестиваля «Лики любви» за вклад в мировое киноискусство (2005). 19 мая 2019 г. Делону была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля за выдающуюся карьеру. Оргкомитет фестиваля назвал его «живой легендой и планетарной иконой» киноискусства.

    Ранее сообщалось, что французский актер Ален Делон находится под судебным надзором и лишился права распоряжаться недвижимостью.

    Напомним, в феврале у Делона изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия и около 3 тыс. боеприпасов, а также обнаружили тир.

    Коментарии (23)
    17 августа 2024, 22:22 • Новости дня
    Руководитель немецкого журнала Compact признался в поддержке Путина
    Руководитель немецкого журнала Compact признался в поддержке Путина
    @ Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Издатель запрещенного в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер поддержал президента России Владимира Путина, сообщает агентство dpa.

    Как пишет издание, выступая на конференции «Альтернативы для Германии», Эльзессер раскритиковал действующую власть Германии. Он сравнил министра внутренних дел Нэнси Фезер с фашистом, назвал министра обороны Бориса Писториуса военным преступником, передает RT.

    Кроме того, журналист поддержал Путина.

    «Конечно, никто не запретит мне говорить: я сторонник Путина», – сказал Эльзессер.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет в ФРГ журнала Compact и проведение обысков в издании, связанных с опубликованным там ее интервью. Дипломат сравнила нынешнюю немецкую цензуру с временами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

    Коментарии (9)
    17 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Подразделение разведки выявило позицию РСЗО в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По выявленной позиции был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер», который полностью уничтожил M270 MLRS с личным составом.

    Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.

    Коментарии (7)
    17 августа 2024, 16:05 • Новости дня
    Умер журналист Евгений Ксензенко

    Tекст: Вера Басилая

    Российский журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет после тяжелой болезни, сообщила его супруга.

    По ее словам, Ксензенко умер в кругу семьи и близких, до 45 дня рождения он не дожил 12 дней. Долгое время журналист сражался с онкологическим заболеванием, передает ТАСС.

    Ксензенко работал на телеканале НТВ парламентским корреспондентом. С ноября 2006 по август 2011 года работал директором-корреспондентом представительства НТВ в Великобритании.

    Коментарии (0)
    18 августа 2024, 10:34 • Новости дня
    Украинец осквернил римский Колизей
    Украинец осквернил римский Колизей
    @ Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    19-летний турист из Украины был задержан в Риме после того, как нанес значительный ущерб историческому памятнику мирового значения – Колизею. Молодой человек вырезал на древней стене свое имя, проявив полное неуважение к богатому культурному наследию Италии, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Roma Today, инцидент произошел во время посещения Колизея группой молодых людей. Один из туристов, 19-летний украинец, решил увековечить себя, оставив глубокую надпись на одной из стен амфитеатра, он написал слово «Дима». Свидетелем вандализма стала другая посетительница, которая незамедлительно сообщила о произошедшем сотрудникам охраны, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что прибывшие на место происшествия правоохранители задержали молодого человека. Ему было предъявлено обвинение в повреждении культурного наследия. Итальянские СМИ отмечают, что подобные акты вандализма в отношении Колизея, к сожалению, не являются редкостью. Туристы регулярно оставляют на стенах амфитеатра различные надписи, нанося непоправимый ущерб историческому памятнику.

    Законодательство Италии предусматривает серьезные наказания за подобные преступления. В зависимости от степени повреждения, виновным грозит штраф до 15 тысяч евро или даже тюремное заключение сроком до пяти лет.

    Коментарии (10)
    17 августа 2024, 20:06 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из СИЗО

    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» Файзов попросил отпустить его из СИЗО

    Tекст: Вера Басилая

    Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил суд отпустить его подзащитного из СИЗО из-за тяжелого ранения, следует из апелляционной жалобы.

    В жалобе указано, что после теракта 19-летний Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) передвигается на инвалидной коляске, ему необходимо лечение, передает ТАСС.

    Адвокат Файзова сослался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и попросил избрать Файзову меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

    В свою очередь, Мосгорсуд не нашел медицинских противопоказаний для содержания Файзова в СИЗО.

    Ранее Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрам Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридунии.

    Напомним, в перечень террористов и экстремистов внесены  фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе и Мухаммадсобир Файзов, который был доставлен в суд в кресле-каталке.

    Коментарии (26)
    17 августа 2024, 21:55 • Новости дня
    Захарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете Украинской православной церкви.

    «Сатанисты», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ на Украине.

    Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    МИД России призвал «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви.

    Коментарии (13)
    Главное
    Пожилые жители обстреливаемых ВСУ сел Курской области отказались покидать дома
    Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области
    Арестованный экс-замминистра обороны Иванов сдал загранпаспорта
    В КНДР предрекли Украине судьбу фашистов в Курской области
    В Китае разработали магнитную катапульту для запуска грузов с Луны
    Украинец осквернил римский Колизей
    Москвичку осудили за кражу породистых собак у супермаркетов

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    В Камале Харрис увидели ангела смерти для Зеленского

    В мировых СМИ обсуждается вероятность того, что вице-президент США Камала Харрис, став президентом, откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией. Некоторые издания считают это весьма вероятным и ссылаются на источники в Белом доме. Но почему Владимир Зеленский должен опасаться Камалы Харрис и ждать от нее предательства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф»

    «Больше всего мы слышим про непереносимость глютена. Это одновременно реальная проблема и самый грандиозный миф». Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему капля арахисового масла начала приводить к смерти американцев и почему не всем анализам на пищевую непереносимость можно доверять. Подробности

    Перейти в раздел

    Армения решила переписать историю по-украински

    В ответ на критику МИД России в Армении отредактируют новейший учебник по истории для восьмого класса. В одной из глав пособия ставится под сомнение особая роль Российской империи, а Туркманчайский мирный договор по итогам войны с Ираном назван «аннексией» Восточной Армении. В экспертной среде отмечают, что армянские власти действуют по отработанным на Украине и Грузии схемам переписывания истории. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............