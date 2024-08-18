Депутат Госдумы Белик: Вторжение ВСУ в Курскую область грозит Украине хаосом

Tекст: Дарья Григоренко

Белик высказал серьезное предупреждение о потенциальных последствиях украинской военной операции на территории Курской области. По мнению депутата, такие действия Киева можно расценивать как своеобразный экзамен на лояльность со стороны НАТО, однако подобные испытания в прошлом приводили к длительным внутренним конфликтам, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский, руководствуясь стремлением угодить западным союзникам, готов жертвовать благополучием собственного народа и втягивать страну в губительную авантюру. Депутат выразил уверенность, что Украина станет ярким примером того, к чему могут привести попытки следовать курсом, продиктованным внешними силами.

Ранее бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.