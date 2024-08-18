Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.0 комментариев
ФК «Кривбасс» потребовал заменить судью на матч еврокубка из-за его работы в России
Украинский «Кривбасс» потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменить главного судью предстоящего матча квалификации Лиги конференций с испанским «Бетисом», сообщила пресс-служба команды.
УЕФА назначил главным судьей на игру Арду Кардешлера, который в марте отсудил игру между сборными России и Сербии в Москве (4:0), передает ТАСС.
В украинском клубе посчитали недопустимым его привлечение к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба. «Кривбасс» также известил о сложившейся ситуации Украинскую ассоциацию футбола и комитет арбитров.
Ранее Украинская ассоциация футбола применила дисциплинарные взыскания к арбитрам, которые использовали русский язык в ходе матчей 15-го тура чемпионата страны.