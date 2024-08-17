Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.5 комментариев
Соцсеть X объявила о закрытии представительства в Бразилии
Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску социальная сеть X (бывший Twitter, заблокирован в России) решила закрыть свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам, сообщили в компании.
В сообщении X (бывший Twitter, заблокирован в России) утверждается, что в распоряжении компании якобы попало секретное постановление бразильского судьи Алешандри ди Морайса, который «угрожал юрисконсульту представительства» арестом в случае отказа заблокировать некоторые аккаунты, передает ТАСС.
Уточняется, что сама соцсеть останется доступной для бразильских пользователей.
В компании утверждают, что X уже несколько раз подавала апелляции в Верховный суд Бразилии, чтобы оспорить решения по вопросам цензурирования контента, но они остались без рассмотрения.
Ранее Илон Маск заявлял, что на фоне конфликта с властями Бразилии его бразильским сотрудникам грозят арестами. Также, по его словам, соцсеть получила от палаты представителей США запрос на предоставление данных о действиях в Бразилии, которые якобы нарушают бразильское законодательство.