Аксаков заявил, что ЦБ может сохранить ставку до конца года

Tекст: Кристина Цыцура

«Я рассчитываю, что до конца года Центробанк не будет повышать ключевую ставку. Также надеюсь, что инфляционные процессы во второй половине года не будут развиваться так быстро», – передает ТАСС его слова.

Он подчеркнул, что на данный момент инфляция остается на высоком уровне, в то время как темпы роста промышленного производства и других секторов экономики увеличиваются, а заработные платы растут.

«Это создает дополнительное давление на потребительский рынок, который необходимо «догонять» за счет производства товаров народного потребления. <…> Поставка товаров и их рост происходят медленнее, чем увеличиваются заработные платы, что приводит к росту цен, поскольку предложение не успевает за спросом», – пояснил Аксаков.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых.