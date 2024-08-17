СМИ: Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели

Эксперт рассказал о воровстве россиян Украиной

Эксперт Иванников: ВСУ перешли к тактике террора и увода российских граждан на Украину

Tекст: Андрей Резчиков

«Происходит не только воровство российских граждан на Украину, но и прямое взятие их в заложники. Ответ должен лежать исключительно в военной плоскости. Взорванный мост в Глушковском районе Курской области можно будет восстановить только в мирное время», – считает Олег Иванников, эксперт думского комитета по обороне, подполковник запаса.

Для продолжения эвакуации россиян из зоны боевых действий военные могут наводить понтонные мосты, добавил спикер. «Российских граждан нельзя оставлять на поругание украинским нацистам и уж тем более делать из них предмет торга, как этого хотят представители киевского режима, – продолжил собеседник. – Мы имеем дело не только с террористами, захватившими в заложники россиян, но и с преступниками, которые нарушают законы войны и наносят удары по гражданской инфраструктуре. Все это лишний раз подтверждает террористическую основу ВСУ».

Иванников особо отметил, что после того, как противник получил достойный отпор на многократные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны в Херсонской области, ВСУ перешли в этом районе к тактике террора мирного населения, нанося удары с беспилотников по жилым домам. «Теперь ВСУ терроризируют местное население, мстят ему за свои военные неудачи и поражения», – пояснил эксперт.

О том, что украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, стало известно накануне. Это осложнило эвакуацию мирных жителей. Всего отрезанными оказались 30 населенных пунктов, среди которых Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и другие. По словам местных жителей, ударам со стороны ВСУ подвергается также мост в селе Званное. «Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – сообщили в силовых структурах региона.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ВСУ впервые ударили по гражданским объектам в Курской области реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими РСЗО HIMARS. «Как отмечали ранее, все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание», – заключила дипломат.

Также пятницу в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли два активиста Народного фронта. Волонтеры вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий области. Еще один активист был доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами.

Украинские власти сейчас обсуждают с военными возможные маршруты для вывоза жителей Курской области. Об этом сообщила в пятницу министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. По ее словам, россиян планируется вывозить в Сумскую область.