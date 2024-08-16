  • Новость часаВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS
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    Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России
    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM
    Жители Курской области спасли раненного солдата ВСУ и передали российским военным
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    Отражен украинский удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
    В Курской области ликвидирована группа украинских штурмовиков
    Армия Белоруссии заявила о готовности к любым провокациям Украины
    Американская Schlumberger расширила работу в России
    Уровень доверия россиян Путину составил 80,8%
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    7 комментариев
    16 августа 2024, 14:18 • Новости дня

    Во время удара ВСУ по ТЦ в Донецке пострадали дети

    Оперслужбы: Внутри горящего ТЦ в Донецке были дети

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дети находились внутри горящего торгового центра в Донецке в момент удара ВСУ по нему, их судьба сейчас уточняется, сообщили в оперативных службах ДНР.

    «Сегодня в «Галактике» люди семьями были, с детьми. Их судьба уточняется», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Источник агентства уточнил, что в Петровском районе семьи гуляют редко, но иногда все же появляются. 

    Ранее в оперативных службах сообщали, что в результате обстрела крупного торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка, предварительно, погибли два человека.


    15 августа 2024, 22:55 • Новости дня
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Дочь пенсионера Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках СС, рассказала подробности о его пропаже.

    Как рассказала женщина, из-за украинских обстрелов 6 августа она перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. Затем она взяла детей и поехала искать жилье в более безопасном месте, куда планировала после этого доставить и отца. Однако 7 августа вернуться за отцом она уже не смогла – въезд в город закрыли из-за напряженной оперативной обстановки, сообщает Daily Storm.

    «В доме были другие люди, он был не один. Мы сказали ему, что приедем, – только отвезем детей и найдем что-нибудь. Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», – рассказала женщина.

    В Сети было опубликовано два видео с Гусаровым. После первого видео женщина предположила, что отец возвращается домой в Гоголевку. Однако на второй записи – той, которую сняли «эсэсовцы» – мужчина «на пятаке кружится и никуда не может уйти».

    «Потерялся, но почему – не знаю. Видно, что он совсем уже изможденный, грязный, мокрый. На первом видео он еще нормально выглядит, а на сегодняшнем – просто ужас», – заявила женщина. Она рассказала, что у Гусарова не видит один глаз.

    При этом, по ее словам, отец был бодрым и энергичным: «Не то чтобы у него что-то с головой, чтобы он ушел из-за этого. Он здоровый, мы принимаем лекарства». Она не знает, что случилось с ее отцом, и надеется, что ему помогут. «Если бы я могла что-то сделать сейчас…» – заявила она.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    15 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.

    Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».

    На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.

    Ролик был снят 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района, передает Lenta.Ru. Пенсионер на видео – 74-летний Александр Гусаров. Родственники мужчины сообщили, что не могут найти его уже десять дней. Вместе с тем тот, кто опубликовал видео, написал, что мужчины уже якобы нет в живых.

    Также установлена личность украинского военнослужащего, выкрикивавшего издевательства на видео, – это 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку издевавшихся над пенсионером солдат ВСУ.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    15 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин

    Генерал ФРГ Фройдинг: Германия планирует до конца года передать Украине около 30 танков Leopard 1

    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин до конца этого года хочет передать Киеву около 30 танков Leopard 1A5, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

    Также Германия планирует поставить Украине два ЗРК IRIS-T SLM, два ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты к ним, десять ЗСУ Gepard, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000 и четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, сообщил Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале ВС ФРГ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Киев получит от Германии беспилотники, различные системы борьбы с дронами, штурмовые винтовки, боеприпасы, грузовики, медоборудование и полевой госпиталь.

    Ранее Германия подтвердила передачу Украине восьми Leopard 1.

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    15 августа 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «очередным перформансом» запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на доступ в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.

    Несмотря на очевидный террористический акт, совершенный Киевом против курян, экспертов не интересуют права человека, речь идет об «очередном перформансе, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», заявила дипломат, передает ТАСС.

    «В данном случае еще и с особым цинизмом», – подчеркнула она.

    Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область для проверки заявлений о нарушениях прав человека со стороны ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох.

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    15 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом, свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

    Как рассказал в Telegram венный блогер Кирилл Федоров, БМП «ускользнула и смогла прорваться», но через некоторое время заглохла. Украинские военные, которые были в ней, спрятались в кустах – «не более чем на 30 м от нее».

    В это время к БМП на машине Lada подъехал российский военный, взял канистру, облил из нее БМП и поджег, после чего уехал.

    Напомним, также было опубликовано видео уничтожения американской установки ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшей Курскую область. По позиции HIMARS в Сумской области нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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    15 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Politico: США обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет JASSM

    Politico: США обсуждают передачу Украине ракет JASSM дальностью более 900 км

    Politico: США обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Adam Olson

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон открыт к предложению по поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, но окончательно решение по ним еще не принято, сообщили источники газеты Politico.

    Администрация американского президента Джо Байдена сейчас прорабатывает детали по возможным поставкам ракет JASSM, она проверяет механизм передачи «чувствительных технологий», сообщили собеседники Politico, передает ТАСС.

    Чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести ракеты весом свыше одной тонны с боеголовкой весом свыше 450 кг. Пока в Белом доме, Госдепе и Пентагоне не комментировали эти сообщения. Однако, как отмечает Politico, Пентагон уже работает над изменениями, которые позволят Украине запускать это оружие с истребителей F-16.

    Дальность ракет JASSM класса «воздух – земля» превышает 926 км, в числе характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». По данным издания, такие ракеты США поставляют только «ближайшим союзникам», их закупили Польша, Австралия и Финляндия.

    В мае эксперты предупреждали, что поставляемые киевскому режиму F-16 будут представлять наибольшую опасность с ракетами AGM-158 JASSM «воздух – земля».

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    15 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»

    Экс-глава разведки ФРГ рассказал о соглашении Дуды с Зеленским перед атакой на «Севпотоки»

    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»
    @ Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, которая обеспечила логистическую поддержку Варшавы для операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    «Совершенно очевидно, что польские спецслужбы были вовлечены в это. Я думаю, что речь идет не только о спецслужбах, но и о договоренности между высокопоставленными чиновниками Украины и Польши», – передает РИА «Новости».

    По словам Ханнинга, именно украинская спецслужба провела атаку, и «это стало возможным благодаря значительной логистической поддержке Польши».

    «Такие решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что между Зеленским и президентом Дудой была достигнута договоренность», – отметил эксперт.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. в связи с делом о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило идентифицировать его как дайвера Владимира Журавлева из Киева.


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    16 августа 2024, 02:33 • Новости дня
    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область

    Washington Post сообщила об «ужасных боях» при провальной попытке нападения ВСУ на Белгородскую область

    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область, но атака провалилась и привела к гибели многих украинских боевиков, сообщила Washington Post.

    Издание ссылается на слова трех украинских военных, в том числе одного командира ВСУ. Washington Post пишет, что Белгородская область подготовилась, там были противотанковые заграждения и мины, а украинские войска, участвовавшие в нападении, почти сразу попали под интенсивные обстрелы артиллерии, атаки беспилотников, авиаудары, передает ТАСС.

    Боевик ВСУ с позывным Хакер сообщил, что все члены его группы оказались ранены при атаке в районе Колотиловки «четыре дня назад». Хакер сказал, что боялся за свою жизнь, так как украинские военные не знали местности, им приходилось действовать вслепую.

    Как пишет Washington Post, он сообщил, что «многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить». Из-за интенсивных обстрелов «выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней», пока за ними не приехала бронетехника для эвакуации.

    Издание отмечает, что «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».

    Напомним, сообщалось о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места. В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня.

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    15 августа 2024, 16:20 • Новости дня
    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад

    В Минобороны сообщили, что вторжение Украины в Курскую область курирует Запад

    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что вторжение украинских войск на территорию Курской области координируется и управляется западными спецслужбами.

    «Оно не могло бы осуществляться без согласования и контроля со стороны западных спецслужб и применения западных технологий. Они поставляют на Украину технику, даже ту, которой у них самих, возможно, нет», – заявил представитель ведомства на молодежном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

    По его словам, пока преимущество в конфликте есть у ВС России, ВСУ не станут идти на переговоры.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.


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    15 августа 2024, 20:57 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить линию фронта в Курской области

    Алаудинов заявил о безуспешных попытках ВСУ продавить линию фронта в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска пытаются прорвать линию фронта в Курской области, но безуспешно, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «Противник пытается продвинуться на нашем участке, но ему это не удается», – отметил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.


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    15 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Стрелявший по Курской области HIMARS уничтожили ударом «Искандера»
    Стрелявший по Курской области HIMARS уничтожили ударом «Искандера»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области уничтожена американская установка ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшая Курскую область, поражение комплекса сняли на видео, сообщило Минобороны России.

    По позиции HIMARS нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер», уничтожена сама установка и шесть реактивных снарядов, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также уничтожены два автомобиля охранения.

    Ранее итальянский броневик Shield ВСУ в Курской области уничтожили беспилотником «Ланцет».

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    16 августа 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог объяснил желание Киева ратифицировать Римский статут

    Политолог Скачко: Решение Киева присоединиться к МУС обернется против властей Украины

    Политолог объяснил желание Киева ратифицировать Римский статут
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Владимира Зеленского внести в Раду законопроект о ратификации Римского статута объяснимо. В Киеве хотят подтвердить собственную европейскость, а также присоединиться к гонителям МУС и «нападать» на Москву в общем хоре. Но этот шаг может обернуться против Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Инициативу Киева присоединиться к Римскому статуту стоит рассматривать как политическую пропагандистскую акцию», – убежден украинский политолог Владимир Скачко. Решение офиса Зеленского собеседник объяснил двумя факторами. «Во-первых, таким образом они хотят подтвердить собственную европейскость. Во-вторых, их цель – присоединиться к гонителям МУС против России», – отметил спикер.

    Скачко напомнил, что ранее суд в Гааге выдал «ордер на арест» Владимира Путина. «Киевские власти ненавидят и боятся российского президента, они могут изрыгать ругательства в адрес Москвы, но формально не имеют права предъявлять обвинения и претензии. Поэтому, видимо, Зеленский решил ратифицировать Римский статут», – считает политолог.

    «Присоединение Украины к МУС не откроет перед страной какие-то юридические перспективы в плане защиты собственных интересов или интересов населения. Такой шаг лишь позволит Киеву нападать на Москву в общем хоре», – подчеркнул собеседник. Вместе с тем ратификация Римского статута способна обернуться в будущем против украинского руководства. Например, речь может пойти о расследовании участия киевских властей в военных преступлениях или причастности к ним.

    «Но в офисе Зеленского придерживаются принципа «пан или пропал». Они понимают возможные последствия, но надежда на то, что каким-то образом удастся пропетлять, оказалась сильнее. Вероятно, в Киеве рассчитывают и на защиту со стороны Запада. Подобные шаги принимаются не от великого ума, а скорее от безысходности», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, предполагающего ратификацию Киевом Римского статута Международного уголовного суда. Это следует из данных на сайте украинского парламента. Сам закон еще не опубликован.

    В пояснительной записке указано, что он должен обеспечить соответствие УК Украины нормам Римского статута, а также «уголовно-правовое преследование за наиболее тяжкие международные преступления». В частности, речь идет о «геноциде, агрессии, преступлениях против человечности и военных преступлениях», передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле украинские СМИ сообщали, что Киев вернулся к работе по ратификации Римского статута. Чтобы стать участником МУС, нужно ратифицировать Римский статут, чего не сделали ни Россия, ни Украина, ни, например, США. При этом Штаты утверждают, что юрисдикция Международного уголовного суда якобы распространяется на российскую специальную военную операцию.

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    15 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску)

    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску) и призвали к эвакуации из города

    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску)
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской военной администрации Красноармейска (украинское название – Покровск) Сергей Добряк призвал жителей города эвакуироваться из-за «подошедших вплотную» российских войск.

    В видеообращении Добряк заявил, что ситуация на Покровском направлении будет лишь ухудшаться, и рекомендовал жителям покинуть город, передает ТАСС.  «Пожалуйста, не медлите, выезжайте заранее, планово, собирайте вещи. Ситуация только ухудшается, лучше не станет», – сказал он.

    Вместе с тем главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в Донбассе. По его словам, украинские войска предпринимают попытки остановить продвижение сил России в направлении Красноармейска и Дзержинска (украинское название – Торецк).

    Ранее Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.

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    16 августа 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM

    Эксперт Леонков: Для защиты от крылатых ракет JASSM России необходимо уничтожить украинские F-16

    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Rachel Ross

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США передадут Украине JASSM, противник будет применять их в связке с F-16. Это несет определенные риски для России. Первоочередная задача, которая встанет перед российскими военными, – уничтожить самолеты-носители. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее газета Politico сообщила, что в США обсуждают передачу Украине ракет дальностью более 900 км.

    «JASSM – это американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух – земля». Она имеет несколько модификаций: AGM-158A JASSM предполагает дальность полета 400 км, а более тяжелая AGM-158B JASSM-ER – свыше 900 км», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, утечка в СМИ о возможной передаче Украине дальнобойных ракет неслучайна – США таким образом уже по устоявшейся схеме прощупывают «красные линии» и следят за реакцией Москвы. Впрочем, собеседник не исключает, что Вашингтон «втихую» уже поставил ВСУ небольшую партию ракет. 

    «JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине изначально предполагала, что будут применяться не только Storm Shadow и SCALP, но и новые для ВСУ ракеты. Один F-16, скорее всего, будет нести одну JASSM. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу», – считает Леонков.

    Передача Украине JASSM и применение противником этих ракет создаст определенные риски для России. «Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет», – допустил спикер.

    При этом полагаться на запрет Вашингтона, действующий для ВСУ, на использование американского дальнобойного оружия по территории России, не стоит, подчеркнул Леонков. «Заявления Белого дома по этому вопросу не стоят и выеденного яйца», – уточнил он. Вместе с тем JASSM знакомы ВС России по опыту военных действий в Сирии.

    «В 2018 году бомбардировщики B-1B били этими ракетами с территории Иордании по Дамаску. Тогда удар отражали зенитно-ракетные комплексы российского производства «Бук» и «Тор», – напомнил эксперт. Он убежден: российские военные справятся и сейчас, но первоочередная задача – уничтожить самолеты-носители. «Главный вопрос заключается в обнаружении мест базирования истребителей F-16. Аэродромы Украины периодически «рихтуются» нашими средствами дальнего поражения, эта работа будет продолжена», – заключил Леонков.  

    Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки ВСУ ракет большой дальности JASSM. По данным издания Politico, в настоящий момент администрация Джо Байдена проверяет механизм передачи «чувствительных технологий». Американские чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести боеприпасы весом свыше одной тонны.

    Ракета JASSM относится к классу «воздух – земля», а ее дальность превышает 926 км. В числе ее характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». Газета отмечает, что ранее ее поставляли лишь ближайшим союзникам, в частности Польше, Австралии и Финляндии. При этом в Госдепе и Пентагоне отказались комментировать возможность отправки боеприпаса на Украину.

    При этом еще в мае российские эксперты допускали, что предоставленные ВСУ истребители F-16 могут быть оснащены ракетами JASSM. Эти самолеты могут переносить два подобных боеприпаса. Отмечалось, что степень угрозы от них может быть даже выше, чем от Storm Shadow. Их потенциальное применение обозначалось как «серьезное испытание» для российских систем ПВО.

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    16 августа 2024, 03:48 • Новости дня
    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области

    CNN объяснил нежелание США разрешать Украине использование ракет ATACMS в Курской области ограниченностью запасов

    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму, сообщает CNN.

    Как указывает CNN со ссылкой на официальных лиц, в Вашингтоне все еще не желают давать Киеву разрешение «использовать американское оружие большой дальности в Курской области». По информации CNN, это связано с тем, что у США «есть ограниченный запас... ATACMS для Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.


    Коментарии (8)
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