Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Изменения до 31 декабря текущего года должны подготовить Минэкономразвития, Минфин, Минстрой и «Фонд развития территорий», передает ТАСС.

Согласно правилам, утвержденным в 2019 году, дом считается аварийным, если он или его строительные конструкции повреждены или деформированы, потеряли несущую способность и представляют угрозу обрушения дома или крена.

Также Мишустин поручил включить в нацпроект задачи, связанные с обновлением к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2019 года. Также там следует отразить планы по благоустройству к 2030 году не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации не менее 1,6 тыс. проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что 91 населенный пункт Донбасса и Новороссии получит статус приоритетного по программе «Инфраструктура для жизни».