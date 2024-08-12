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Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов. Поручение по итогам стратегической сессии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» опубликовано на сайте кабмина.
Изменения до 31 декабря текущего года должны подготовить Минэкономразвития, Минфин, Минстрой и «Фонд развития территорий», передает ТАСС.
Согласно правилам, утвержденным в 2019 году, дом считается аварийным, если он или его строительные конструкции повреждены или деформированы, потеряли несущую способность и представляют угрозу обрушения дома или крена.
Также Мишустин поручил включить в нацпроект задачи, связанные с обновлением к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2019 года. Также там следует отразить планы по благоустройству к 2030 году не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации не менее 1,6 тыс. проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Ранее на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что 91 населенный пункт Донбасса и Новороссии получит статус приоритетного по программе «Инфраструктура для жизни».