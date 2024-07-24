Более 90 населенных пунктов Донбасса и Новороссии включили в перечень приоритетных

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в рамках программы «Инфраструктура для жизни» планируется включить в приоритетные опорные пункты порядка 91 населенного пункта, которые будут развиваться в первую очередь и будут точками роста, передает ТАСС.

Хуснуллин добавил, что число зарегистрированных в свободной экономической зоне (СЭЗ) Донбасса и Новороссии компаний возросло до 171, реализуемые проекты предполагают создание 66 тыс. рабочих мест.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия – исторические территории России. И наша страна готова создать все условия для достижения серьезных результатов в этих регионах.