Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Более 90 населенных пунктов Донбасса и Новороссии включили в перечень приоритетных
91 населенный пункт Донбасса и Новороссии получит статус приоритетного по программе «Инфраструктура для жизни», сообщил на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, в рамках программы «Инфраструктура для жизни» планируется включить в приоритетные опорные пункты порядка 91 населенного пункта, которые будут развиваться в первую очередь и будут точками роста, передает ТАСС.
Хуснуллин добавил, что число зарегистрированных в свободной экономической зоне (СЭЗ) Донбасса и Новороссии компаний возросло до 171, реализуемые проекты предполагают создание 66 тыс. рабочих мест.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия – исторические территории России. И наша страна готова создать все условия для достижения серьезных результатов в этих регионах.