Энгин Озер: Киев готовится к референдуму и переговорам с Россией в декабре

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, никогда еще не было процесса, в котором мир был бы так близок. Озер добавил, что, хотя Зеленский запретил мирные переговоры, он заявил, решил пригласить Россию на мирную конференцию, но некоторые важные решения относительно войны должны приниматься народом, передает РИА «Новости»..

По словам эксперта, позиции сторон мирных переговоров еще очень далеки друг от друга, но процесс начался с появлением возможности победы Дональда Трампа на выборах. Киев уверен, что, если такой сценарий возникнет, военная помощь сократится, а давление на мирное решение усилится.

«По этой причине обе стороны в зоне конфликта пытаются консолидировать свои позиции и усилить свою переговорную силу до начала переговоров. Однако победа Трампа далеко не очевидна, поэтому Зеленский будет усиливать подобную мирную риторику до ноября», – считает Озер.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что атака ВСУ на Курскую область показала, что вопрос о возможности мирных переговоров должен сняться, а для безопасности жителей следует создать санитарную зону, учитывая дальность переданных Киеву западных ракет.