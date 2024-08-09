С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.4 комментария
В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область
Генерал Водолацкий: Атака ВСУ под Курском поставила точку на мирных переговорах
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область показала, что вопрос о возможности мирных переговоров должен сняться, а для безопасности жителей следует создать санитарную зону, учитывая дальность переданных Киеву западных ракет, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По словам Водолацкого, после атаки террористов Курской области, переговоры с Украиной вести нельзя, потому что им нельзя верить. Он призвал вернуться к вопросу создания санитарной зоны, учитывая возможности переданного Украине вооружения, возможно более 200 км, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на НСН.
Депутат считает, что поставки истребителей F-16 не смогут переломить ситуацию в пользу Киева, добавив, что в России отрабатываются ряд методик, которые позволят не допускать ракеты до российских границ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.