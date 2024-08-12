На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело 357 взрывов

После украинского обстрела начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС

В результате украинского обстрела Энергодара произошло возгорание в районе охладительных систем ЗАЭС

Tекст: Антон Антонов

Балицкий подчеркнул в Telegram, что «все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет». Кроме того, он указал, что радиационный фон в норме. МЧС ликвидирует очаги возгорания. Балицкий призвал сохранять спокойствие, отметив, что «никакой угрозы нет».

На Запорожской АЭС уточнили, что пожар произошел «в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен» станции. «На работе станции возгорание никак не сказалось», – приводит ТАСС текст сообщения.

Градирня – специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Градирни большой производительности используются для охлаждения теплообменных аппаратов, в частности, на ТЭС и АЭС.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что никто не пострадал. Указывается, что «охладительные системы ЗАЭС, по которым ударили ВСУ, находятся в отдалении от энергоблоков, на берегу Днепра».

«Градирня нужна для охлаждения. В данный момент блоки остановлены, и градирня не задействована в охлаждении. Достаточно работы брызгальных бассейнов», – заявила Яшина.

Зеленский в соцсетях заявил, что российская сторона якобы «устроила пожар на территории» ЗАЭС. Он утверждает, что лишь «украинский контроль» над ЭАЭС «может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности».

Напомним, 9 августа в Энергодаре отключилось электричество из-за обстрелов ВСУ. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что ВСУ после атаки в Курской области могут предпринять активные действия в районе ЗАЭС.