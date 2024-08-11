ВС России поразили ракетным ударом учебный вертолетный центр в Кременчуге

  • Новость часаВ Крыму предрекли Украине судьбу санитарной зоны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гомосексуализм стал символом шведской армии
    В Британии рассказали о самом рискованном решении Зеленского
    Эксперт заявил о праве Белоруссии объявить войну Украине за инцидент с беспилотниками
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории
    В Курской области рассказали о заходе украинских диверсантов
    Опубликованы кадры уничтожения колонны ВСУ под Курском
    На Украине начались самые серьезные отключения света с начала СВО
    Белоруссия показала переброску танков к границе с Украиной
    Оператор «Ланцета» подловил танк ВСУ в момент стрельбы по российским позициям (видео)
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    18 комментариев
    11 августа 2024, 12:08 • Новости дня

    ВС России поразили ракетным ударом учебный вертолетный центр в Кременчуге

    Подполье: Ракетным ударом поражен учебный вертолетный центр в Кременчуге

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы в районе железнодорожной станции Когалымская, вблизи станции расположены объекты военной инфраструктуры, включая бывшую военную часть с сетью тоннелей, где ведется производство беспилотников, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, первый взрыв произошел около полуночи. Эпицентр взрыва находился в районе железнодорожной станции Когалымская. В непосредственной близости от станции расположена бывшая военная часть с разветвленной сетью подземных сооружений. Согласно информации от активистов сопротивления, эти тоннели используются для производства беспилотных летательных аппаратов, указал он, передает ТАСС.

    Кроме того, вблизи места взрыва находится аэродром Большая Кохновка с летным училищем, где ведется подготовка пилотов вертолетов. Как сообщил Лебедев, на взлетной полосе аэродрома проводятся тренировки не только на вертолетах, но и осуществляются запуски беспилотников самолетного типа.

    Лебедев подчеркнул, что около 2:22 ночи был зафиксирован еще один взрыв в том же направлении. После серии взрывов в городе были перекрыты дороги, усилены меры безопасности, начат полный досмотр транспортных средств. Также был организован поквартирный обход в прилегающем микрорайоне «Ближний Молодежный», отметил он.

    Ранее Лебедев заявил, что два удара нанесены по вертодрому в городе Конотопе Сумской области.

    10 августа 2024, 16:34 • Новости дня
    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Нападение на Курскую область приведет к истощению украинской армии

    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Джонсон считает, что результат наступления в Курской области не имеет никакого значения, потому что Украина уже проиграла, ВСУ перестали сражаться, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери, уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, в то время как в резерве у Украины нет полумиллиона обученных солдат или пары эскадрилий самолетов F-16, чтобы бросить их в бой.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ напали на Курскую область с целью отвлечь внимание от Донбасса, где ситуация для украинских войск складывается тяжелейшим образом.

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

    Коментарии (23)
    10 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях

    Группировка «Север» нанесла поражение наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях

    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 228-й бригад теробороны, а также наемникам «Иностранного легиона», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника на этих направлениях составили до 95 человек, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии около Невского, Червоной Дибровы, Стельмаховки, Надии Луганской народной республики (ЛНР), Новосадового Донецкой народной республики (ДНР) и Гороховатки Харьковской области.

    Отражены четыре атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны, сообщил Конашенков.

    Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены пять полевых складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (25)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    10 августа 2024, 20:58 • Новости дня
    На Украине начались самые серьезные отключения света с начала СВО

    Time: Украина переживает самые серьезные отключения света с начала СВО

    На Украине начались самые серьезные отключения света с начала СВО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время Украина переживает самые серьезные веерные отключения электроэнергии с тех пор, как началась спецоперация в феврале 2022 года, сообщил журнал Time.

    Издание пишет, что без электричества украинцы не могут полноценно работать, пользоваться банковскими услугами, телефонами и интернетом, а также получать медицинскую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина приблизилась к энергетической катастрофе.

    Коментарии (23)
    10 августа 2024, 20:19 • Новости дня
    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России

    Депутат Чепа: России следует создать буферную зону для безопасности территории

    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, создать буферную зону, перекрыть снабжение ВСУ по Днепру, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Чепа считает, что ВСУ надо лишить возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы лишить их снабжения. Он также предположил, что у украинских войск рядом с российской границей есть подготовленные базы, откуда запускают беспилотники по территории России. По словам депутата, их надо уничтожить, а также работать над упреждающим ударом и созданием буферной зоны для обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России вытесняет ВСУ из Курской области.

    Коментарии (44)
    10 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России нанесли высокоточный удар по командному пункту украинской 22-й отдельной механизированной бригады в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по предварительно разведанным целям, сообщило ведомство и опубликовало видео поражения командного пункта, передает ТАСС.

    По информации Минобороны, в результате были ликвидированы 15 украинских военнослужащих.

    Ранее Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области.

    Коментарии (22)
    10 августа 2024, 13:20 • Новости дня
    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

    Кроме того, в ходе мероприятия в демоцентре концерна был представлен подствольный гранатометный комплекс ГП-46 для пулемета РПЛ-20, передает ТАСС.

    Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев отметил, что первая партия пулеметов РПЛ-20 готова для передачи в войска.

    По его словам, российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы.

    Он добавил, что сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.

    Ранее глава концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал о применении нейросетей в БПЛА-камикадзе.

    Коментарии (7)
    10 августа 2024, 21:41 • Новости дня
    Ученые расшифровали смертоносные знамения в древних вавилонских табличках

    Arkeonews: Ученые обнаружили смертоносные знамения в древних вавилонских табличках

    Ученые расшифровали смертоносные знамения в древних вавилонских табличках
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи обнаружили и расшифровали смертоносные знамения в древних глиняных табличках с шумеро-аккадской клинописью времен Вавилонии, которые были обнаружены на территории современного Ирака, сообщил портал Arkeonews.

    Таблички были найдены в Ираке более ста лет назад и хранились в Британском музее. Издание пишет, что в табличках были указаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями, передает РИА «Новости».

    Читаемый текст на четырех табличках перевести полностью было сложно из-за того, что записи были на древнем языке. Отмечается, что судя по записям, жители Вавилонии считали лунные затмения не только красивым зрелищем, они предполагали, что эти явления предупреждали о смертельных угрозах.

    Вавилоняне также устраивали различные защитные ритуалы, чтобы изменить будущее.

    Ранее ученые расшифровали древнеегипетский папирус о загробной жизни.

    Коментарии (12)
    11 августа 2024, 08:17 • Новости дня
    ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области

    МО: ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, разведывательный беспилотник ВС России передал данные о местонахождении колонны ВСУ в Курской области, после чего расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил ее, уничтожив пять бронеавтомобилей и 20 украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее член ДНД Юрий Ведрашко рассказал, что в деревне Журавли Кореневского района к нему подошел и сдался в плен украинский военный.

    Коментарии (15)
    10 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    Эксперт заявил о праве Белоруссии объявить войну Украине за инцидент с беспилотниками

    Эксперт Алесин: Инцидент с украинскими беспилотниками над Белоруссией грозит привести к капитуляции киевского режима

    Эксперт заявил о праве Белоруссии объявить войну Украине за инцидент с беспилотниками
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство Белоруссии может быть поводом для объявления войны, у Минска есть для ответа оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Полонез», сказал газете ВЗГЛЯД белорусский военный эксперт Александр Алесин. Об уничтожении украинских беспилотников над Белоруссией сообщил президент страны Александр Лукашенко.

    «Белоруссия – суверенное государство, поэтому любой прорыв воздушных пилотируемых или непилотируемых судов Украины может означать casus belli – повод для объявления войны. Теперь все зависит от того, какое решение примут руководители Белоруссии и России. Формально инцидента с беспилотниками достаточно, чтобы объявить войну Украине», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Для поражения объектов на территории Украины на глубине до 150 км Белоруссия может использовать свой ракетный потенциал, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Полонез» и высокоточный ракетный комплекс «Точка-У», – продолжил эксперт. – Но ни Белоруссия, ни Россия не заинтересованы в расширении линии боевого соприкосновения. Тогда РФ придется использовать свои контингенты для укрепления белорусских войск и вводить резервы на территорию союзника».

    В зону поражения белорусских ракет попадает Киев и «многие другие важнейшие гражданские и военные объекты» потенциального противника. «Украина выстрелила себе в ногу. Если у некоторых украинских деятелей оставалась надежда, что Минск способен выступить посредником, который может передавать Владимиру Путину на рассмотрение какие-то предложения Киева, то сейчас этот канал связи потерян. Теперь ни о каких переговорах и речи быть не может. Похоже, все закончится капитуляцией правящего киевского режима».

    Наносить точечные удары по местам возможного запуска украинских беспилотников, на что Белоруссия имеет полное право, не имеет смысла. «Запуск беспилотников часто осуществляется с подвижных установок. Кроме того, катапульты легко транспортируются в разные места. Площадок, с которых запускались данные беспилотники, уже нет. Если говорить о больших БПЛА, которые стартуют с аэродромных полос, то возможность нанесения удара по ним может сейчас согласовываться между Москвой и Минском», – полагает спикер. 

    В субботу президент Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских беспилотников над Белоруссией. Изначально объекты летели в сторону Смоленска, но потом изменили траекторию и направились в район Ярославля, где и были уничтожены.

    «На высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси… Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», – заявил Лукашенко, добавив, что другую часть сбила российская ПВО.

    В связи с инцидентом силы ВВС и войск ПВО Белоруссии переведены в повышенную боевую готовность. В сторону украинской границы были переброшены подразделения спецназа и ракетных войск для усиления группировки на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

    В заявлении белорусского МИДа произошедшее названо попыткой расширить конфликт в регионе, в то время как Минск выступает за скорейшее мирное урегулирование. Киев, подчеркнули дипломаты, совершает провокации в отношении Минска при попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков.

    Что касается самого инцидента, то эксперт напомнил, что между советскими республиками не существовало ни воздушных, ни наземных границ, поэтому «средств ПВО, которые прикрывали бы административные границы Белоруссии, России и Украины, не было». «Когда началась специальная военная операция, неоднократно заявлялось о том, что территория Белоруссии может быть использована в качестве транзитной, чтобы украинская беспилотная авиация могла бы безнаказанно проникать на территорию Российской Федерации», – отметил Алесин. 

    В связи с этим Минск решил усилить южные границы средствами ПВО. В районе города Лунинец были развернуты комплексы С-300. «Там же могли появиться зенитные ракетные комплексы «Бук» и другие комплексы малого и ближнего радиуса действия. Россия наверняка точно так же прикрыла это направление, тем более что у двух стран единая региональная система ПВО, в рамках которой происходит обмен информацией и существует практически единое радиолокационное поле», – пояснил Алесин. 

    По версии эксперта, Украина не верила в то, что направление через Белоруссию прикрыто, поэтому решила изменить курс беспилотников. «После того, как РФ закрыла войсковыми системами ПВО линию боевого соприкосновения и те объекты, которые лежат непосредственно за линией фронта, украинцы вследствие больших потерь своих беспилотников решили попытать счастье и прорваться на российскую территорию через Белоруссию», – уверен специалист.

    Коментарии (28)
    10 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение

    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение, они держат оборону

    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение
    @ Ercin Erturk/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заменили под Кременной одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных женским подразделением, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что женское подразделение было обнаружено средствами объективного контроля, они находятся на первой линии и удерживают оборону. По его словам, эффективность «женских войск» очень низкая.

    Ранее российские военные заметили под Харьковом в рядах ВСУ следящих за небом женщин.

    Коментарии (31)
    10 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Коллеги рассказали о состоянии военкора Поддубного

    Коллеги рассказали о стабильно тяжелом состоянии военкора Поддубного

    Коллеги рассказали о состоянии военкора Поддубного
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, скоро пойдет на поправку, сообщили в Telegram-канале репортера.

    В сообщении уточняется, что Поддубный получает все необходимое лечение, состояние тяжелое, но стабильное, и он скоро обязательно пойдет на поправку.

    Ранее спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывозил военкора с места атаки.

    Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что у Поддубного преобладает ожоговая травма. Его перевели в общую палату реанимации из шокового зала.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

    Коментарии (3)
    10 августа 2024, 18:39 • Новости дня
    Алаудинов назвал решающей битвой СВО столкновение в Курской области
    Алаудинов назвал решающей битвой СВО столкновение в Курской области
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По его словам, нет даже причин для мыслей, что российские военные могут проиграть, это и есть та последняя битва, после которой Украина падет, то же самое касается НАТО, Европы и США – союзников Киева, следует из сообщения в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее Алаудинов заявил, что в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины действует большое количество наемников.

    Коментарии (38)
    10 августа 2024, 20:43 • Новости дня
    Лукашенко призвал белорусов привыкать к мысли о другом президенте

    Лукашенко заявил, что белорусам надо привыкать к мысли о другом президенте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «завтра» не бросит белорусов, но они должны привыкать к мысли, что он «не вечный», и однажды президентом республики будет другой человек.

    Лукашенко, отвечая на прозвучавшую просьбу баллотироваться на следующий президентской срок на выборах в 2025 году, отметил, что он «не вечный».

    «Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому… что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

    По его словам, он должен оставить преемнику мирную спокойную страну, чтобы его «вспоминали и благодарили, что хуже не стало».

    Кроме того, Лукашенко заявил о неспокойной ситуации на границе с Украиной, заверив, что намерен лично на месте разбираться с «этими проблемами».

    «Моя главная задача – не допустить конфликта в стране. Чтобы эта зараза не перенеслась на нас. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами», – подчеркнул белорусский президент.

    Ранее Лукашенко заявил, что белорусская ПВО в пятницу уничтожила несколько целей над территорией республики, предположительно, это были ударные беспилотники, прилетевшие с Украины.

    МИД Белоруссии заявили, что инцидент с пролетом над территорией страны украинских беспилотников является попыткой расширить конфликт в регионе.

    Коментарии (6)
    10 августа 2024, 19:45 • Новости дня
    Белоруссия предупредила Украину о праве на ответ для защиты территории

    МИД: Белоруссия потребовала от Украины принять меры после вторжения украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Белоруссии в связи с залетом с украинской территории беспилотников вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовал от Киева предпринять меры для исключения подобных инцидентов, а также заявил о праве ответа для защиты территории, сообщили в белорусском дипведомстве.

    В сообщении указывается, что украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана нота в связи с нарушением границы Белоруссии группой украинских беспилотников, передает ТАСС.

    Особо было указано, что в случае, если посольство Украины не сможет повлиять на предотвращение подобных провокаций, встанет вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.

    Также Тимуш предупредили, что Белоруссия оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.

    Ранее в МИД Белоруссии заявили, что инцидент с пролетом над территорией страны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Украины является попыткой расширить конфликт в регионе.

    Белорусский военный эксперт Александр Алесин сказал газете ВЗГЛЯД, что вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство Белоруссии может быть поводом для объявления войны.

    Коментарии (11)
    10 августа 2024, 21:26 • Новости дня
    МИД предупредил о распространении в соцсетях дипфейка с Захаровой

    МИД России предупредил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка с Захаровой

    Tекст: Вера Басилая

    В МИД предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы говорит о «готовности Москвы отдать Запорожскую АЭС Украине в обмен на уход ВСУ из Курской области».

    Как отмечается в Telegram-канале МИД, украинские спецслужбы при содействии Запада «склеили на скорую руку» дипфейк на основе брифинга Захаровой от 18 июля, после чего запустили видеозапись в Сеть.

    В дипведомстве подчеркнули, что ничего подобного Захарова никогда не произносила, а указанное видео – очередная грубая подделка украинских спецслужб и их западных кураторов.

    Ранее в соцсетях распространилось фейковое видео с отрывком из интервью главы МИД Сергея Лаврова.

    Коментарии (13)
    Главное
    В Беловском районе Курской области оценили данные о прорыве ВСУ
    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области
    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях
    ВСУ перебросили женский батальон под Купянск
    Обе провалившие гендерный тест боксерши взяли золото на Олимпиаде
    Коллеги рассказали о состоянии военкора Поддубного
    Ученые расшифровали смертоносные знамения в древних вавилонских табличках

    Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области

    Атака Украины на Курскую область, где находится точка входа российского газа в транзитную украинскую трубу, может привести к полному прекращению поставок. Какие европейские страны пострадают в этом случае? Почему этой ситуацией обеспокоена Молдавия? И с какими последствиями столкнется сама Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские партии оживились в регионах

    В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим КТО поможет вытеснить ВСУ из Курской области

    Россия ввела режим контртеррористической операции (КТО) на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Как отмечают эксперты, это самый масштабный режим КТО в истории страны. Он поможет эффективнее обеспечить безопасность гражданского населения и будет способствовать скорейшему проведению масштабной операции по зачистке и выдавливанию с территории России боевиков ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»

    Зараженная вода в Сене, еда с червями и картонные кровати для спортсменов в Олимпийской деревне. Все это – неполный список претензий и насмешек, которые прямо сейчас звучат в адрес организаторов парижской Олимпиады. Однако, по мнению западных аналитиков, во всем этом виноваты не французские власти, а «российская дезинформация». Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............