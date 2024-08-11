Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.0 комментариев
Электроснабжение Энергодара восстановили после ударов ВСУ
Специалисты восстановили подачу электричества в Энергодаре, нарушенное в пятницу в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил глава Энергодара Эдуард Сеновоз.
По его словам, энергоснабжение Энергодара восстановили полностью, передает ТАСС. Сеновоз поблагодарил специалистов ЗАЭС и коммунальных предприятий за самоотверженный труд и за то, что под угрозой для жизни в короткие сроки они восстановили энергоснабжение в городе.
Напомним, 9 августа в Энергодаре отключилось электричество из-за обстрелов ВСУ.