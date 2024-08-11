Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях
Группировка «Север» нанесла поражение наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях
Потери противника на этих направлениях составили до 95 человек, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии около Невского, Червоной Дибровы, Стельмаховки, Надии Луганской народной республики (ЛНР), Новосадового Донецкой народной республики (ДНР) и Гороховатки Харьковской области.
Отражены четыре атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны, сообщил Конашенков.
Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены пять полевых складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.