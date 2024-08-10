Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.14 комментариев
В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России
Депутат Чепа: России следует создать буферную зону для безопасности территории
Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, создать буферную зону, перекрыть снабжение ВСУ по Днепру, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Чепа считает, что ВСУ надо лишить возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы лишить их снабжения. Он также предположил, что у украинских войск рядом с российской границей есть подготовленные базы, откуда запускают беспилотники по территории России. По словам депутата, их надо уничтожить, а также работать над упреждающим ударом и созданием буферной зоны для обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России вытесняет ВСУ из Курской области.