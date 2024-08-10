Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
Умерла бывший гендиректор YouTube Воджицки
Бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки умерла в возрасте 56 лет
Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни после тяжелой болезни, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив.
Пичаи сообщил, что Воджицки скончалась после двух лет борьбы с раком. Он выразил соболезнования семье, и отметил, что она была «как никто другой причастна к истории Google», передает РИА «Новости».
Воджицки была одной из участниц создания Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис основателям компании, стала первым менеджером по маркетингу Google. С 2014 года по 2023 год занимала должность генерального директора видеохостинга YouTube.