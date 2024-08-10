Умерла бывший гендиректор YouTube Воджицки

Бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки умерла в возрасте 56 лет

Tекст: Вера Басилая

Пичаи сообщил, что Воджицки скончалась после двух лет борьбы с раком. Он выразил соболезнования семье, и отметил, что она была «как никто другой причастна к истории Google», передает РИА «Новости».

Воджицки была одной из участниц создания Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис основателям компании, стала первым менеджером по маркетингу Google. С 2014 года по 2023 год занимала должность генерального директора видеохостинга YouTube.