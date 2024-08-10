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Минобороны получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2
ОАК: Минобороны получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2
Партия новых многофункциональных истребителей Су-30СМ2 изготовлена и передана Минобороны России, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Самолеты, изготовленные Иркутским авиационным заводом, успешно прошли все испытания и переданы Минобороны в соответствии с государственным оборонным заказом, сообщили в ОАК, передает ТАСС.
Там отметили, что новые Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие уже состоящих на вооружении ВКС России истребителей этого типа. Самолеты оснащены современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, что существенно повысило их боевые возможности.
«В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сотен километров», – заявили в ОАК.
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