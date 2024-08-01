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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до десяти человек
Число пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до десяти, пятеро из них дети, сообщили в пресс-службе МЧС.
Как сообщили в ведомстве, специалистами МЧС из-под завалов спасен еще один человек. Итого пострадало десять человек, из них пять детей. К месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Между тем, как сообщил источник ТАСС, предварительно, при обрушении жилого дома погиб один человек, еще восемь находятся под завалами.
В оперативных службах сообщили также, что режим чрезвычайной ситуации введен после обрушения в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле.
В следственном управлении СК по региону сообщили, что уголовное дело по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено по факту обрушения подъездов жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области.
Как отметили в пресс-службе обслуживающей компании «Газэкс», техническое обслуживание газового оборудования в доме Нижнего Тагила, где обрушились подъезды, проводилось 26 июня. На момент проверки система газового распределения дома была исправной. В компании уточнили, что звонок в аварийную газовую службу Нижнего Тагила поступил в 11.57 (9.57 мск). Аварийной бригадой дом был отключен от газоснабжения.
Ранее в оперативных службах сообщали, что неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации рассматриваются в качестве причины взрыва в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, в результате которого произошло его частичное обрушение.
Напомним, в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома.