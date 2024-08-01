  • Новость часаВ Минобороны рассказали о ходе третьего этапа учений нестратегических ядерных сил
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    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании
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    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек
    Главу «Военторга» задержали по делу о хищениях
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    4 комментария
    1 августа 2024, 09:48 • Новости дня

    В Раде заявили о неготовности ВСУ к обороне в районе Торецка

    Депутат Рады Безуглая: ВСУ не готовы к обороне в Торецке, фортификаций там нет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила об отсутствии фортификационных сооружений в городе Торецке на подконтрольной Киеву территории ДНР, по ее мнению, ВСУ не готовы к обороне в этом районе.

    По ее словам, на днях она побывала в Торецке, который к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем, а вокруг города есть отдельные несистемные фортификации, передает РИА «Новости».

    Ранее в ВСУ назвали вопросом времени потерю Украиной Торецка в ДНР.

    31 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину

    Рябков сообщил о направленном Белоусовым главе Пентагона Остину «серьезном предостережении»

    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Комментируя «недавний контакт министров обороны», Рябков отметил, что все контакты с США «на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам» совершаются в «сугубо утилитарных целях», передает ТАСС.

    В частности, Вашингтону «было направлено очень серьезное предостережение». Речь шла о «возможных новых провокациях со стороны Киева». Подчеркивается, что они «немыслимы без прямого содействия Вашингтона».

    Как пояснил Рябков, предупреждение направили, чтобы не допустить «дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

    Напомним, New York Times сообщала, что Белоусов и Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России. По данным газеты, Пентагон позднее «связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

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    29 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска

    Алаудинов: У Славянска – Краматорска первая линия укреплений ВСУ полностью утеряна

    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    Как сказал Алаудинов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос об укреплениях ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка, подразделения Минобороны продвигаются, первая линия их укрепов полностью для ВСУ утеряна, и сегодня российские войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал, что в Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России.

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    31 июля 2024, 02:27 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией

    Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой с опорой на международное право

    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Подоляк пояснил, что Киев выражает готовность к переговорам, чтобы «правильно себя позиционировать». По его словам, «Украина готова к переговорам – это главный пункт», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как подчеркнул Подоляк, «пункт номер два – на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры». Он сказал, что Украина «четко» заявляет о намерении «вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию». При этом главным в данной «концепции» Киев считает «территориальную целостность и субъектность», суверенитет государства.

    Напомним, на прошлой неделе Подоляк высказался против заключения мирного соглашения с Россией и назвал подписание такого соглашения «сделкой с дьяволом».

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    30 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в 700 тыс. человек

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Безвозвратные потери вооруженных сил Украины, вероятно, превысили 700 тыс. человек, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, безвозвратные потери ВСУ в начале 2024 года превышали, вероятно, 600 тыс. человек, сейчас же, скорее всего, поднялись выше 700 тысяч. «Это беспрецедентно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Напомним, Алаудинов также сообщил, что первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна.


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    31 июля 2024, 01:58 • Новости дня
    Украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую и Брянскую области, сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Александр Богомаз.

    Смирнов сообщил в Telegram, что в Курском районе после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов.

    В Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, сообщил в Telegram Богомаз.

    Напомним, обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области.

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    31 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые взрывы произошли в Киеве, также взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Броварах и Борисполе, а также в Житомирской области Украины и подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога действовала на всей территории Украины, сейчас она продолжает звучать в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что по Украине нанесен «массированный удар», для этого были задействованы ракетоносцы Ту-95МС, истребитель МиГ-31 и 45 «Гераней».

    Напомним, уже сообщалось о взрывах в Киеве, в городе Белая Церковь (Киевская область), в районе города Полтавы (Полтавская область), в районе города Вознесенска (Николаевская область), в Павлограде (Днепропетровская область), а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.

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    29 июля 2024, 19:33 • Новости дня
    Ветеран ФСБ: Сегодня «Альфа» обладает лучшим оружием в мире

    Ветеран ФСБ Гончаров рассказал о новых вызовах для спецназа «Альфа»

    Ветеран ФСБ: Сегодня «Альфа» обладает лучшим оружием в мире
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вызовы для группы «Альфа» за полвека пополнились спецоперацией на Украине и развитием цифровой техники. Но одной из главных задач остается борьба с терроризмом, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Ранее президент Владимир Путин поздравил бойцов «Альфа» с 50-летием подразделения.

    «В мире в 1970-е, 1980-е годы проблемой был разгул терроризма, в том числе – воздушного, когда бандиты захватывая самолеты. Также мы помним теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, взрыв Ту-104А в небе над Читой в 1973 году. Для борьбы с такими атаками и была создана «Альфа», – рассказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Тем более к тому времени наши «оппоненты» – США, Великобритания, Франция – уже имели подобные подразделения. Поэтому решение председателя КГБ Юрия Андропова было своевременным. Сейчас же бойцы «Альфы» защищают интересы нашего государства в том числе в зоне СВО», – отметил собеседник.

    «Впрочем, несмотря на то что приоритет сейчас – это линия фронта, все прежние задачи борьбы с терроризмом актуальны. У нас по-прежнему есть группы, возглавляемые опытными офицерами, которые находятся в минутной готовности вылететь в любое место для выполнения любой задачи», – заметил он.

    «Если говорить об истории, то когда мы начинали, у нас было свое советское вооружение – автомат Калашникова, штык-нож, тяжелые бронежилеты, которые весили по 30 кг. И мы старались заиметь что-то особенное, просили это у первого Главного управления КГБ. Они через свои каналы старались помочь и доставали то вооружение, которое нам было необходимо для выполнения операций», – вспоминает ветеран.

    «Сейчас же «Альфа» не испытывает никаких трудностей ни по вооружению, ни по технике. Я думаю, что на сегодняшний день они имеют лучшее вооружение, которое вообще есть в мире, и лучшие защитные средства», – подчеркнул Гончаров.

    «При этом сейчас активно развиваются искусственный интеллект, компьютеризация, цифровизация, важным элементом борьбы становятся ИТ-шники. Нынешнее поколение живет в совершенно другом техническом измерении. Но главными для бойцов «Альфы» все равно остаются физико-психологическая подготовка и патриотизм, готовность жертвовать собой ради Родины. Это сохранит нынешний ореол подразделения «Альфа» и в будущем», – резюмировал он.

    В понедельник президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России с 50-летием со дня образования подразделения. «Вы по праву гордитесь героической историей подразделения, равняетесь на ветеранов и старших боевых товарищей – профессионалов высочайшего класса», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    «Важно, что нынешнее поколение альфовцев достойно продолжает закаленные в испытаниях традиции своих предшественников, свято хранит память о погибших друзьях и верность воинскому братству, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности и национальных интересов России», – отметил Путин.

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    30 июля 2024, 08:46 • Новости дня
    ВСУ перебросили несколько резервных батальонов мобилизованных в район Часова Яра

    Марочко: ВСУ перебросили несколько резервных батальонов мобилизованных в район Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины, опасаясь форсирования российскими силами канала «Северский Донец – Донбасс», сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, вдоль канала «Северский Донец – Донбасс» идет активная работа ВСУ по минированию береговой линии, в населенный пункт Часов Яр прибыло несколько батальонов из числа мобилизованных, призванных не допустить массового форсирования водной преграды ВС России и их закрепления на противоположном берегу, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что украинское командование активно готовит новые позиции в лесополосах вдоль канала.

    Ранее сообщалось, что украинские военные уступили свои рубежи в северо-восточной части города Часов Яр.

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    29 июля 2024, 14:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» смогла освободить село Волчье в Донецкой народной республике, она также улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны у Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки Первой в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила восемь контратак украинских штурмовиков 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады «Лють» нацполиции.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, танк, три боевые бронированные машины, включая американскую БМП Bradley, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 123-й и 128-й бригад теробороны у Водяного, Пречистовки, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 130 человек, танк, две британские гаубицы FH-70 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 85 человек, БМП, две гаубицы М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме украинский штурмовик Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые французские авиабомбы Hammer, пять снарядов РСЗО HIMARS и 68 дронов.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 150-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 127-й бригад теробороны у Павловки, Константиновки (Сумская область), Стариц, Охримовки, Волчанска и Тихого (Харьковская область).

    Также она за сутки отразила пять контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 220 человек, два танка, турецкую боевую бронированную машину Kirpi, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, пушку «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

    Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 112-й, 125-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область), Надии, Макеевки (ЛНР), Терн, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Также отражены три контратаки штурмовиков 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 480 человек, два танка, американский БТР М113, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Бондарного, Часова Яра, Катериновки, Красногоровки и Максимильяновки в ДНР. Также она отразила две контратаки подразделений 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 570 человек, американскую САУ Paladin, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов с боеприпасами.

    С начала СВО уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 647 дронов, 556 ЗРК, 16 714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 машины РСЗО, 12 535 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    30 июля 2024, 08:25 • Новости дня
    Пленный рассказал о действиях российских ДРГ в тылу ВСУ

    Пленный: Разведка ВС России заходит в тыл ВСУ в ДНР из-за неподготовленности дронщиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы украинских дронов-разведчиков под Артемовском зачастую имеют недостаточную подготовку, это позволяет российским разведгруппам незаметно проходить в ближний тыл противника и ликвидировать его во время ротации, рассказал взятый в плен на Артемовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович.

    «То ли это наши пилоты дураки, то ли командование вообще неправильно давало координацию или команды. То есть они смотрят в одну точку, но забывают про другую, через которую российские ДРГ прошли, заняли позиции», – передает ТАСС слова Григоровича.

    Пленный добавил, что одна из российских ДРГ уничтожила несколько групп ВСУ, выдвигавшихся на передовые позиции, не зная, что на пути встретят российских солдат.

    Григорович добавил, что наблюдал, как украинских бойцов посылают, говорят им, что нет русских, а в итоге российские ДРГ их уже встречали и уничтожали по 15 человек за день.

    Ранее пленный Эдуард Савеленко рассказал, что под Часовым Яром по вине нетрезвых командиров был уничтожен батальон ВСУ.

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    31 июля 2024, 14:36 • Новости дня
    Один из 22 подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из 22 подсудимых по делу об участии в украинском националистическом батальоне «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александр Ищенко умер в Ростове-на-Дону, сообщил его адвокат в ходе заседания в Южном окружном военном суде, попросив суд истребовать справку о его смерти.

    Одного из подсудимых по делу 22 участников «Азова» не доставили в среду из СИЗО на судебное заседание, адвокат сообщил, что его подзащитный умер, передает ТАСС.

    «Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко», – сказал судья.

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    31 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Увеличение до 400 тыс. рублей единовременной выплаты за заключение военного контракта для участия в спецоперации направлено на поддержку бойцов и их семей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, это увеличение не связано с изменением задач в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    «Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей», – отметил Песков.

    Ранее президент Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза.

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    30 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило министерство обороны.

    Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1-й танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ у Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила шесть контратак штурмовиков 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 315 человек, танк, две БМП, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Водяного, Сторожевого, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

    Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла свыше 125 человек, боевую бронированную машину, британскую гаубицу FH-70 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 90 человек, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

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    31 июля 2024, 04:54 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью признался в атаке на военный аэродром

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал свою вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, также признался в атаке на военный аэродром Дягилево, сообщили в правоохранительных органах.

    Сидики сообщил, что использовал для атаки четыре квадрокоптера, которые сам сделал «по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины». Он подробно изложил детали атаки и «раскаялся в содеянном», передает ТАСС.

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Сообщается, что ГУР Минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало подданство Великобритании.


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    1 августа 2024, 07:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек

    Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военных

    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля, следует из данных Министерства обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, с 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9875 военных в зоне СВО, с 6 по 12 июля – до 14 070 человек, с 13 по 19 июля – 13 075, с 20 по 31 июля – до 23 610 человек.

    Таким образом, в среднем ежедневно ВСУ теряют около 2 тыс. человек, всего за месяц – более 60 тыс. человек, передает ТАСС.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что с начала года безвозвратные потери ВСУ, вероятно, превысили 700 тыс. человек.

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