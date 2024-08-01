Маск пообещал Мадуро «отвезти в Гуантанамо на осле»

Диетолог объяснил рост численности толстых мужчин в России

Диетолог Гинзбург объяснил, почему мужчины чаще женщин сталкиваются с проблемой лишнего веса

Tекст: Татьяна Косолапова

Росстат опубликовал исследование, согласно которому доля россиян старше 19 лет с избыточным весом за последние пять лет выросла до 62,6%. Также увеличилось количество людей с предожирением. Отмечается, что чаще всего с проблемой лишнего веса сталкиваются мужчины.



«Тенденция к нарастанию веса встроена в природу человека. Раньше, в начале развития нашей цивилизации, человека от лишнего веса спасала та самая первобытная еда, в которой было мало жира и сахара и много пищевых волокон. Кроме того, для ее добычи приходилось немало потратить сил и калорий. Ну и, естественно, сейчас наше тело не тратит много калорий на согревание тела», – говорит Гинзбург.

Он объясняет, что в процессе эволюции человека, причем буквально в последние 50–70 лет, ряд стран, в том числе и Россия, достигли так называемого пищевого изобилия. Еда перестала быть дефицитной и окружает нас повсюду. Современная тенденция такова, что пища становится все более жирной, сладкой, рафинированной. Речь идет о фастфуде, готовых блюдах из доставки и магазинов. Это и приводит к появлению излишнего веса у людей.

По словам диетолога, с данной проблемой сталкиваются в той или иной степени во всем мире. Каждые 10 лет количество людей с лишним весом увеличивается примерно на 10%. В результате становится все больше людей с предожирением и ожирением.

«При этом наблюдается весьма неприятная тенденция: мужчины толстеют быстрее, чем женщины. Если посмотреть за последние 10 лет, то процент прибавки количества мужчин с лишним весом будет больше, чем тот же показатель среди женщин. Это плохо, потому что у мужчин лишний вес, как правило, приводит к сахарному диабету, атеросклерозу, артериальной гипертонии, подагре и другим. В общем, ко всему тому, что увеличивает процент смертности», – рассказывает специалист.

Однако, продолжает врач, данными заболеваниями также страдают и женщины. Отличие лишь в том, что у женщин те же самые болезни появляются немного позже, где-то после менопаузы – заболевание вышеперечисленными болезнями, как правило, происходит у представительниц прекрасного пола примерно на 10 лет позже, нежели у мужского.

«Тенденция «толстения» не останавливается, несмотря на то что некоторые люди стали вести здоровый образ жизни, есть более полезную еду, больше двигаться по двум причинам. Первая: этих действий человек делает недостаточно – двигается и правильно питается только в выходные, а в остальные дни недели сидит в офисе, поедая булочки. Эти полезные привычки недостаточно внедрены в человеческое общество. Вторая: все эти действия выполняются неправильно – человек считает, что заказанная из ресторана еда раз похожа на домашнюю, значит полезная, а это далеко не так», – заключил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что мужчинам легче похудеть, нежели женщинам, поскольку этому способствует тестостерон и большая развитость мышечной массы. Она дала рекомендации для быстрого похудения сильного пола.