МИД пообещал ответить Черногории на запрет российских СМИ

Политолог: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией

Политолог Бордачев: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией

Tекст: Анастасия Куликова

«Индия и США – стратегические партнеры, которых связывает много общих интересов. Дели в значительной степени ориентируется на Вашингтон в плане получения инвестиций и технологий, которые необходимы ей для развития», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

«США же считают, что им позволено диктовать свои правила кому угодно, даже собственным стратегическим партнерам. Но Индия – это большая страна, и американцы не могут вести себя с Дели так, как они это делают со многими маленькими и средними государствами. Хотя наговорить ритуальных слов, в том числе о «суверенитете» Украины, американцам просто необходимо», – пояснил собеседник.

Таким образом, по мнению Бордачева, риторика Госдепа в адрес индийских властей обусловлена не столько привычкой США мыслить себя гегемоном, сколько необходимостью повторять заученные речи. «Вместе с тем индийцы равнодушны к таким выпадам. Они прекрасно все понимают и пропускают подобные заявления мимо ушей, как лепет дедушки в инвалидном кресле. Мало ли, что Вашингтон лопочет в бреду», – заключил политолог.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на фоне визита Нарендры Моди в Москву заявил, что Индия при контактах с Россией должна «четко указать» на необходимость уважать «суверенитет» Украины. «Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.

По его словам, Индия – стратегический партнер для США, с которым они ведут полноценный и «откровенный» диалог, в том числе по поводу «озабоченностей» Вашингтона из-за отношений Москвы и Нью-Дели. Представитель Госдепа заявил, что Штаты ясно выражали свою озабоченность Индии по этому вопросу.

Напомним, накануне Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом. В аэропорту его встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. Приезд Моди в Россию стал его первой зарубежной поездкой после парламентских выборов, которые завершились в начале июня.

В понедельник президент России и индийский премьер провели неформальную встречу в Ново-Огарево. Владимир Путин поздравил своего собеседника с переизбранием. Нарендра Моди в свою очередь поблагодарил российского лидера за прием и выразил надежду на укрепление дружбы между странами.

Официальные переговоры состоятся во вторник. По данным ТАСС, в центре внимания визита индийского премьер-министра в Москву находится экономическая повестка, включая вопросы энергетики и торговли, а также позиция Нью-Дели по конфликту на Украине, согласно которой его решение «не может быть найдено на поле боя».

За визитом Нарендры Моди в Москву пристально следят на Западе. Как отмечают аналитики газеты The Washington Post, приезд премьера Индии в Россию показывает, что Нью-Дели будет и в дальнейшем расширять отношения с Москвой, несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена «перетянуть» индийского лидера на свою сторону. При этом, по их мнению, эта поездка усиливает позиции президента России Владимира Путина на мировой арене. «Для Путина это очень важно. Это международное признание», – приводит издание мнение российского чиновника.

Напомним, последний раз Моди приезжал в Россию в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. Путин последний раз совершал рабочий визит в Индию в 2021 году.