Эксперт: Сотрудничество между Россией и Индией не подвержено сиюминутным колебаниям

Политолог Прокофьева: Россия и Индия нужны друг другу

«Российские эксперты периодически высказывают недовольство тем, что Индия поддерживает тесные отношения с США и стремится диверсифицировать поставки вооружений, чтобы не полагаться преимущественно на Россию. Однако в силу географических и исторических факторов страна должна балансировать между Западом и Востоком, поскольку это напрямую отвечает ее национальным интересам», – сказала учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член Экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева.



По ее мнению, встреча Моди с Путиным призвана, в частности, уравновесить стремительное сближение России с Китаем, который в свою очередь соперничает с Индией. «Слова индийского президента верны: несмотря на «международные катаклизмы», Россия нужна Индии – и с экономической, и с политической точки зрения. Индия тоже нужна России: после начала СВО она стала одним из главных направлений переориентации торгового и энергетического сотрудничества», – говорит политолог. Она отметила, что позиция Индии по украинскому конфликту носит умеренный сбалансированный характер и не препятствует развитию отношений.

«Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд документов, посвященных углублению сотрудничества в сфере инвестиций, сельского хозяйства, логистики и энергетики, включая покупку российского урана. Но особенно важным шагом станет дальнейшая проработка расчетов в национальных валютах и потенциальное создание совместной финансовой системы», – считает эксперт.

Прокофьева подчеркнула, что российско-индийский товарооборот за 2024 год уже достиг рекордных значений, исторический максимум обновили поставки нефти: «Сотрудничество между странами носит взаимовыгодный и уважительный характер и, как и вековая индийская цивилизация, не подвержено сиюминутным колебаниям».



Ранее президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного премьеру Индии Нарендре Моди.