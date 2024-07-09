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    Как выглядят признаки подготовки нового украинского «контрнаступа»
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    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Если спасать семью, то радикально

    Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

    15 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    10 комментариев
    9 июля 2024, 16:59 • Новости дня

    Роскосмос анонсировал запуск конвейерного производства спутников

    Борисов: Конвейерное производство спутников в России начнется в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конвейерное производство спутников в России начнется в 2026 году, проект конвейерной линии по производству спутников будет реализован на предприятиях «ИСС Решетнёва» и НПО имени С.А. Лавочкина, а необходимые затраты оцениваются в 60 млрд рублей, заявил глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

    По его словам, на «ИСС Решетнёва» и НПО имени С.А. Лавочкина, будут настраиваться производственные мощности по производству многоспутниковой группировки, при этом Красноярск будет специализироваться на телекоммуникационном направлении, а в Москве на НПО имени Лавочкина – это дистанционное зондирование земли, передает РИА «Новости».

    Борисов добавил, что Роскосмос пересмотрел необходимые на программу затраты, и оценивает их в 60 млрд рублей. По его словам, реализация проекта планируется в два этапа, а сход с конвейера первого аппарата можно ожидать в 2026 году.

    Ранее Борисов рассказал, что привлечение частных компаний и создание конвейерного производства спутников позволят увеличить орбитальную группировку России в 15 раз к 2036 году. Корпорация планирует потратить около 50 миллиардов рублей на создание конвейера для серийного производства спутников массой до полутонны.

    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

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    8 июля 2024, 19:10 • Новости дня
    Конструкторам разрешили использовать в военных разработках зарубежные изобретения

    Путин разрешил использовать зарубежные изобретения в военных разработках

    Конструкторам разрешили использовать в военных разработках зарубежные изобретения
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральные конструкторы смогут предлагать использовать при создании вооружений иностранную интеллектуальную собственность, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ вносит изменения в пункт 13 Положения о генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники, передает ТАСС. Этот пункт описывает список действий, на которые генконструктор имеет право.

    Изменения подразумевают наделение конструкторов правом «представлять в установленном порядке предложения о необходимости использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат Российской Федерации, при создании образцов вооружения и военной техники».

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    9 июля 2024, 09:34 • Новости дня
    Госдума решила поддержать законопроект МВД о выдворении мигрантов

    Госдума намерена поддержать проект МВД о расширении на 20 статей КоАП перечня поводов для выдворения мигрантов

    Госдума решила поддержать законопроект МВД о выдворении мигрантов
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума поддержит законопроект МВД России о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

    По его словам, Госдума решила поддержать законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России еще по 20 статьям КоАП, передает ТАСС.

    Володин отметил, что Госдума в кратчайшие сроки рассмотрит предложения по совершенствованию миграционного законодательства. Он добавил, что для депутатов совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение.

    «Вопрос контроля за миграцией крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», – подчеркнул Володин.

    Ранее МВД России подготовило проект закона, которым предлагает расширить выдворение в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям КоАП.

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    8 июля 2024, 21:36 • Новости дня
    В Москве переименовали театр Виктюка

    Театр Виктюка в Москве переименовали в «Театр – Сцена «Мельников»

    В Москве переименовали театр Виктюка
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный театр Романа Виктюка под художественным руководством Константина Богомолова сменил название на «Театр – Сцена «Мельников».

    Театр переименовали в честь создателя, русского и советского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова, сообщили в театре, передает ТАСС.

    Богомолов стал художественным руководителем театра в начале июня. До этого худруком был театральный режиссер Денис Азаров, он покинул должность в апреле 2022 года.

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    8 июля 2024, 17:48 • Новости дня
    Зеленский: Польша сможет перехватывать российские ракеты над Украиной

    Зеленский: Договор с Польшей предусматривает возможность перехвата ракет России

    Зеленский: Польша сможет перехватывать российские ракеты над Украиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

    Как указал Зеленский, в соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма перехвата в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов. Он выразил надежду, что данный вопрос будет проработан в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник власти Польши и Украины подписали в Варшаве соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

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    9 июля 2024, 08:22 • Новости дня
    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России

    Рогов: Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России

    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Линия обороны украинских войск на Ореховском направлении Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных ударов российской фронтовой авиации и артиллерии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, российские военные продолжают наступление на Ореховском направлении, планомерно освобождая территории Запорожской области от контроля киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций», – отметил Рогов.

    Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.

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    9 июля 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт: Вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество
    Эксперт: Вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ Роман Силантьев, по результатам экспертизы которой режиссер и драматург Евгения Беркович и Светлана Петрийчук (внесены в России в перечень террористов и экстремистов) были привлечены к уголовной ответственности, рассказал о подробностях этого судебного процесса и поделился своим видением ситуации в целом.

    Как заявил Силантьев в интервью каналу Ценности.РФ, он положительно относится к вынесенному приговору и видит в нем победу здравого смысла над мракобесием, хотя Беркович и Петрийчук могли бы отделаться гораздо легче, если бы предпочли профессиональных адвокатов.

    На вопрос о том, можно ли вообще оценивать на предмет экстремизма и терроризма художественные произведения, он ответил, что можно и нужно, так как перечень экстремистских материалов в значительной степени из них и состоит, и сейчас его пополнит «Финист Ясный Сокол» Беркович.

    Эксперт добавил, что некоторые творцы до сих пор практикуют традицию «фиги в кармане», создавая оправдывающие терроризм произведения под видом антитеррористических, потом такие спектакли показывают в учреждениях ФСИН вдовам игиловских (ИГИЛ, запрещена в России) боевиков, тем самым убеждая их в правильности своего преступного выбора.

    Силантьев рассказал также, что три автора деструктологической экспертизы получили сотни угроз, травле подверглись и свидетели обвинения, что в итоге привело к закрытию процесса. В ход пошли и доносы, и коллективные письма, и даже угрозы детям.

    «У меня сложилось впечатление, что вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество. Особенно печально, что в кампании травли принимали участие сотрудники подведомственной Минкульту Росгосэкспертизы, о чем я постараюсь лично уведомить министра культуры», – добавил он.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук за оправдание терроризма.

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    8 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня, сообщили в Минобороны России.

    Сообщается, что операторы БПЛА вскрыли передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. ВС РФ нанесли по ним удар расчетами ОТРК «Искандер», передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что этими установками был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

    Напомним, днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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    9 июля 2024, 11:06 • Новости дня
    Россия категорически отвергла обвинения в ударе по больнице в Киеве
    Россия категорически отвергла обвинения в ударе по больнице в Киеве
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона категорически отвергает обвинения в якобы ударе по киевской больнице, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что эти цели «так или иначе» имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.

    Представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое «абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям». Ведомство указывало, что речь идет о падении ракеты, запущенной из украинского ЗРК.

    В понедельник Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в украинской столице сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения, это подтверждается многочисленными свидетельствами.

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    9 июля 2024, 09:18 • Новости дня
    Во Франции начали расследование против Ле Пен

    Во Франции начали расследование против Ле Пен по факту финансирования кампании

    Во Франции начали расследование против Ле Пен
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в связи с подозрением в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году, сообщает канал BFMTV.

    Уточняется, что причиной начала расследования стало обращение Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), проверяющей законность возмещения средств за расходы кандидатов во время выборов, передает ТАСС.

    Известно, что данный орган часто сообщает о нарушениях в прокуратуру и подал уже несколько заявлений касательно нескольких кандидатов на президентских выборах 2022 года. При этом только в отношении Ле Пен было начато расследование.

    По данным телеканала, речь идет о проблеме с «источниками финансирования кампании». Так, в 2023 году между CNCCFP и кандидатом от «Нацобъединения» возникал лишь спор по поводу 300 тыс. евро, потраченных партией на аренду рекламного пространства на 12 автобусах во время предвыборной агитационной кампании.

    Ле Пен же пыталась оспорить исключение этой суммы из числа возмещаемых расходов, обратившись в Конституционный совет.

    Напомним, подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте.

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    8 июля 2024, 19:59 • Новости дня
    В Москве арестовали двух обвиняемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении двух мужчин, задержанных по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ».

    Обвиняемые Абдурашидов и Ортикбоев арестованы, они пробудут под стражей два месяца – до 6 сентября, передает ТАСС.

    Ранее по факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле телецентра Останкино завели дело.

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    8 июля 2024, 21:26 • Новости дня
    Харатьян в Салехарде раскрыл секрет 30-летнего брака
    Харатьян в Салехарде раскрыл секрет 30-летнего брака
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    «Я считаю важным доносить до молодежи значимость традиционных и семейных ценностей, потому что именно молодые люди – будущее нашей страны», – рассказал в Салехарде народный артист России Дмитрий Харатьян в рамках семейного форума, проведенного по всей стране обществом «Знание» и приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

    На встрече Харатьян много говорил о своей жене Марине, с которой счастлив браке уже больше 30 лет, о сыне Иване. Молодой человек пошел по стопам отца и тоже выбрал творческую специальность – стал режиссером. Артист объяснил, что такое традиционные ценности, что скрывается за этим понятием и почему важно сохранять их в современном мире, говорится на сайте общества.

    «Для меня семья всегда была и есть на первом месте. Сегодня, как и в любые другие времена, она остается главным источником жизненных сил, вдохновения, мотивации к действиям. И я считаю важным доносить до молодежи значимость традиционных и семейных ценностей, потому что именно молодые люди – будущее нашей страны. И именно от них зависит, какой будет Россия через 10–20 лет», – поделился артист.

    Большая праздничная программа проходит и в рамках проекта Знание.Кино. Тематические показы, посвященные Дню семьи, любви и верности, проходят с 4 по 26 июля в образовательных и культурных учреждениях. На выставке «Россия» 8 июля стартовала серия тематических показов. Она началась с истории любви отважного воина Петра и целительницы Февронии.

    Так, в Кирове на площадке кинотеатра «Смена» после кинопоказа мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» выступили лекторы общества «Знание» – актриса театра и кино, солистка московских мюзиклов Валерия Ланская и психолог, врач Центра компетенций департамента труда и социальной защиты Москвы Варвара Брусницына.

    В Астрахани, в День семьи, любви и верности, с молодыми семьями и родителями встретился нейропсихолог, победитель всероссийского конкурса Знание.Лектор, лектор общества «Знание» Левани Малазония. Спикер поделится с аудиторией секретами гармоничных отношений в семье, основами эффективной коммуникации и успешного воспитания детей.

    А в Дагестане на базе исторического парка «Россия – моя история» перед жителями выступил уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова, финалист всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования – 2023», член всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения России Аида Касумова, а также приглашенный спикер из Республики Северная Осетия – Алания, начальник службы тематического вещания национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» Оксана Царикаева.

    В Забайкальском крае лекторы общества «Знание» приняли участие в фестивале «Семья», который прошел в селе Танха Читинского района. Участники конкурса представили свои визитки и творческие номера, продемонстрировали единство и сплоченность, уважение к традициям. На суд жюри и зрителей представили блюда, приготовленные по своим семейным традициям, а потом все вместе исполнили народные песни под гармонь.

    Отметили День семьи, любви и верности и в новых регионах. Так, в Запорожской области прошла лекция, в ходе которой молодежь получила ценную информацию об истории и культуре праздника, а также узнала о государственных приоритетах в этой сфере. По завершении мероприятия специалист провел викторину, а самые активные и любознательные получили подарки от общества «Знание». А в ЛНР лекцию об истории и традициях праздника дополнил мастер-класс по созданию открыток.

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    8 июля 2024, 20:15 • Новости дня
    Россиянам решили дать возможность вступать в брак без предъявления документов
    Россиянам решили дать возможность вступать в брак без предъявления документов
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий (ЦБТ) разработать сервис по заключению брака по биометрии, сообщили в аппарате вице-премьера.

    В сообщении говорится, что необходимо разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что поручением предусмотрена разработка дорожной карты, в которой будут детально прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска.

    Чтобы подтвердить личность при заключении брака, смене имени и других услугах ЗАГС, будет достаточно данных из Единой биометрической системы. Когда сервис запустят, россияне смогут получать услуги органа ЗАГС двумя способами: с помощью удостоверяющих личность документов или по биометрии.

    Ранее в России решили разработать сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации.

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    8 июля 2024, 18:36 • Новости дня
    Подписано соглашение о строительстве ВСМ Москва – Петербург

    Собянин: Подписано соглашение о строительстве ВСМ Москва – Петербург

    Подписано соглашение о строительстве ВСМ Москва – Петербург
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    О подписании соглашения сроком на 40 лет о создании высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит столицу и Петербург, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Соглашение также подразумевает разработку высокоскоростных поездов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Новая магистраль протяженностью 679 км будет пролегать через несколько регионов, которые примут участие в ее строительстве, сообщается на сайте мэрии Москвы. Она свяжет крупнейшие экономические центры России с общим населением около 40,2 млн человек.

    Отмечается, что путь из Москвы в Петербург по ВСМ будет занимать всего два часа 15 минут – вдвое меньше, чем на «Сапсане». Из Зеленограда в центр Москвы можно будет добраться за 14 минут, а из Твери – за 39 минут.

    Создание ВСМ позволит увеличить пассажиропоток между двумя столицами в 3,2 раза. Ожидается, что к 2030 году он достигнет до 32 млн человек в год. Ускорится также доставка грузов из 18 регионов страны.

    На маршруте планируется разместить 16 остановок, в числе Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Горки, Великий Новгород, Тигода, Жаровская, Обухово-2, Санкт-Петербург – Главный (Московский вокзал), а также четыре станции на территории Московского региона.

    Ранее стали известны тарифы на проезд по ВСМ Москва – Петербург.

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    9 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    МИД: На детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    МИД: На детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракета норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS стала причиной разрушений в киевской детской больнице «Охмадет», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ракета украинской системы противовоздушной обороны сбилась с курса и попала в строение больницы, это подтверждено в том числе многочисленными свидетелями, заявила Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    Она подчеркнула, что целью ударов ВС России были военные заводы «Артем», «Антонов», конструкторское бюро «Луч», предприятия «Днепр» и «Южмаш» в Днепропетровске, завод тяжелого машиностроения в Краматорске.

    Завод «Артем» находится по соседству с пострадавшей клиникой, а в шаговой доступности от нее находится комплекс зданий украинского Минобороны и склады ВСУ. Украинская сторона, подчеркнула дипломат, намеренно размещает системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь жителями, как «живым щитом».

    «Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их в цеха по сбору и ремонту военной техники», – подчеркнула она.

    Сами военнослужащие ВСУ прикрываются гражданскими объектами и даже мирными жителями. Широко распространена практика подцепления к пассажирским ж/д составам вагонов с боевой техникой и военнослужащими.

    Это все грубо нарушает международное гуманитарное право, запрещающее задействование гражданских объектов в военных целях.

    Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Если спасать семью, то радикально

      Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

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    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Глобализация, которую мы потеряли

      В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

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    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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