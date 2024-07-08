Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Лавров, комментируя обстрелы регионов России со стороны ВСУ, заявил, что без участия США эти ракеты никуда бы не полетели, передает РИА «Новости».

Глава МИД также напомнил, что «президент сказал, что мы будем реагировать».

Он также отреагировал на заявления НАТО и США о том, что они не принимают участия в конфликте с Россией. Лавров назвал это «плохой миной при плохой игре».

Ранее в Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России. Сенатор Константин Долгов сказал газете ВЗГЛЯД, что Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, и в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус.

Напомним, помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявил, что Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта.