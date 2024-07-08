В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.5 комментариев
При ударе ВСУ в Херсонской области пострадал муниципальный чиновник
Украинские военные нанесли удар по дому начальника управления территориального Алешкинского округа с помощью ракеты РСЗО HIMARS, сообщил пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко.
ВСУ в воскресенье около 22.30 мск ударили по домовладению одного из начальников территориального управления Алешкинского муниципального округа, пострадал сам глава управления и еще один человек, сообщил Василенко, передает ТАСС.
Им оказали медицинскую помощь и отправили в медучреждение.
Напомним, в субботу ВСУ за сутки нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области.