При ударе ВСУ в Херсонской области пострадал муниципальный чиновник

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ в воскресенье около 22.30 мск ударили по домовладению одного из начальников территориального управления Алешкинского муниципального округа, пострадал сам глава управления и еще один человек, сообщил Василенко, передает ТАСС.

Им оказали медицинскую помощь и отправили в медучреждение.

Напомним, в субботу ВСУ за сутки нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области.