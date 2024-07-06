Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.0 комментариев
Песков рассказал подробности предстоящего визита Моди в Россию
Песков: Переговоры Путина и Моди пойдут в узком и расширенном составе
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в ходе его визита в Россию проведут переговоры в Кремле в узком и расширенном составе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Не исключено, что Путин и Моди также пообщаются в неформальной обстановке, сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».
«Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений», – подчеркнул представитель Кремля.
В четверг Кремль анонсировал визит премьера Индии Моди в Россию.