Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Столтенберг: НАТО в конфликте на Украине не нужен «Минск-3»
Североатлантическому альянсу в конфликте на Украине не нужны новые Минские соглашения («Минск-3»), а необходимы гарантии безопасности для Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом стран блока.
При этом Киев сам должен решать, какие условия принимать, чтобы начать мирные переговоры, сказал Столтенберг, передает РИА «Новости». Задача НАТО – помогать Украине стать сильнее, так как ситуация за столом переговоров зависит от ситуации на поле боя, добавил он.
Он также назвал «неприемлемыми» для НАТО предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта, которые недавно озвучил президент России Владимир Путин.
Ранее Столтенберг дал свою оценку участию НАТО в конфликте на Украине.