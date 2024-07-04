ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Путин: Россия благодарна за предложения стран ШОС по урегулированию на Украине
Путин: Россия благодарна за предложения стран ШОС по урегулированию украинского кризиса
Бесцеремонная политика США и их союзников стала причиной украинского кризиса, обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече в формате «ШОС+».
Он поблагодарил участников организации за предложения по урегулированию. «Мы благодарны за искренние и конкретные предложения стран – участников ШОС по мирному урегулированию украинского кризиса, возникшего в результате абсолютно бесцеремонной политики США и их сателлитов», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры.