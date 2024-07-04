ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
На выставке «Россия» обсудили перспективы сельского хозяйства
На экспертной дискуссии «Сельское хозяйство: государство и бизнес» на выставке «Россия» обсудили вопросы повышения подготовки кадров для отрасли и внедрения новых технологий.
Дискуссия велась в рамках Форума непрерывного образования, его организаторами выступили российское общество «Знание» и центр знаний «Машук».
В ходе обсуждения директор ФГБУ «Агентство развития сельских территорий» Рената Бибарсова рассказала о работе, проводимой ведомством для привлечения молодых специалистов в АПК.
«Наша задача как регулятора отрасли создать условия, чтобы молодые специалисты приходили в АПК и оставались работать. Сегодня работа в агробизнесе – это достойная зарплата в профессиональной команде передового предприятия, которая может научить инновационным подходам. Это возможность самореализации, комфортное проживание для семьи, доступность всей необходимой социальной инфраструктуры. Сегодня это еще и возможность начать свой бизнес, стать фермером», – сказала Бибарсова.
Эксперт напомнила, что Минсельхоз реализует программы поддержки сельских территорий, выстраивает траекторию развития специалистов от агрокласса до работодателя, способствуя привлечению кадров в АПК. Также ведомство уделяет особое внимание подготовке муниципальных кадров, которые будут участвовать в стратегическом развитии своих населенных пунктов.
Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко говорила о том, что в подготовку кадров для АПК активно включается бизнес, губернаторы регионов. В школах увеличивается количество агроклассов, растет средний балл ЕГЭ, поступающих в аграрные вузы, все больше выпускников стремятся туда попасть. В этом году губернаторы принимают активное участие в заключении целевых соглашений на обучение с работодателями, однако специалистов не хватает.
«На рынке труда 10 тыс. открытых вакансий только в Курской области. Для решения кадрового вопроса необходимо сотрудничество бизнеса, власти и вуза. Бизнес это понимает и поворачивается лицом к образованию: ремонтируются аудитории, брендируются пространства, покупается техника, оборудование. А выпускники, которые приходят сегодня учиться, делают осознанный выбор профессии. Компании принимают участие в образовательном процессе: главные инженеры, агрономы делятся практиками, помогают студентам применять полученные теоретические знания в реальной жизни. В итоге они получают готовых специалистов. Аграрные вузы идут навстречу бизнесу и выстраивают индивидуальный трек обучения студентов с учетом потребностей компании. Все это в совокупности обеспечивает непрерывность аграрного образования, так как отрасль стремительно развивается и перед ней стоит задача по наращиванию объема и производительности труда», – сказала она.
Управляющий директор центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк» Михаил Ковалев рассказал о программах, которые запустил банк для обучения фермерству, для продвижения инновационных образовательных программ в сфере АПК, а также о кадровой платформе.
«На базе платформы «Я в Агро» у нас уже более 2 тыс. агроклассов в России, в которых при поддержке Минсельхоза и Минобразования обучается более 20 тыс. школьников. Этот проект помогает нам решить вопрос с дефицитом преподавательского состава, дать школьникам доступ к самым современным технологиям и знаниям из сферы АПК. Эту базу знаний пополняют преподаватели школ и вузов, представители компаний. С помощью грантов мы поддерживаем талантливых детей. Запустили мотивационную программу «Навстречу Агротеху», победители которой получают стипендии для поступления в аграрный вуз. Мы формируем золотой кадровый резерв, где помогаем студентам и работодателям найти друг друга, даем возможность компаниям рассказать о возможностях карьерного роста, а студентам – оценить, какие компетенции востребованы на рынке труда», – отметил он.