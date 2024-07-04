На выставке «Россия» обсудили перспективы сельского хозяйства

Дискуссия велась в рамках Форума непрерывного образования, его организаторами выступили российское общество «Знание» и центр знаний «Машук».

В ходе обсуждения директор ФГБУ «Агентство развития сельских территорий» Рената Бибарсова рассказала о работе, проводимой ведомством для привлечения молодых специалистов в АПК.

«Наша задача как регулятора отрасли создать условия, чтобы молодые специалисты приходили в АПК и оставались работать. Сегодня работа в агробизнесе – это достойная зарплата в профессиональной команде передового предприятия, которая может научить инновационным подходам. Это возможность самореализации, комфортное проживание для семьи, доступность всей необходимой социальной инфраструктуры. Сегодня это еще и возможность начать свой бизнес, стать фермером», – сказала Бибарсова.

Эксперт напомнила, что Минсельхоз реализует программы поддержки сельских территорий, выстраивает траекторию развития специалистов от агрокласса до работодателя, способствуя привлечению кадров в АПК. Также ведомство уделяет особое внимание подготовке муниципальных кадров, которые будут участвовать в стратегическом развитии своих населенных пунктов.

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко говорила о том, что в подготовку кадров для АПК активно включается бизнес, губернаторы регионов. В школах увеличивается количество агроклассов, растет средний балл ЕГЭ, поступающих в аграрные вузы, все больше выпускников стремятся туда попасть. В этом году губернаторы принимают активное участие в заключении целевых соглашений на обучение с работодателями, однако специалистов не хватает.

«На рынке труда 10 тыс. открытых вакансий только в Курской области. Для решения кадрового вопроса необходимо сотрудничество бизнеса, власти и вуза. Бизнес это понимает и поворачивается лицом к образованию: ремонтируются аудитории, брендируются пространства, покупается техника, оборудование. А выпускники, которые приходят сегодня учиться, делают осознанный выбор профессии. Компании принимают участие в образовательном процессе: главные инженеры, агрономы делятся практиками, помогают студентам применять полученные теоретические знания в реальной жизни. В итоге они получают готовых специалистов. Аграрные вузы идут навстречу бизнесу и выстраивают индивидуальный трек обучения студентов с учетом потребностей компании. Все это в совокупности обеспечивает непрерывность аграрного образования, так как отрасль стремительно развивается и перед ней стоит задача по наращиванию объема и производительности труда», – сказала она.

Управляющий директор центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк» Михаил Ковалев рассказал о программах, которые запустил банк для обучения фермерству, для продвижения инновационных образовательных программ в сфере АПК, а также о кадровой платформе.

«На базе платформы «Я в Агро» у нас уже более 2 тыс. агроклассов в России, в которых при поддержке Минсельхоза и Минобразования обучается более 20 тыс. школьников. Этот проект помогает нам решить вопрос с дефицитом преподавательского состава, дать школьникам доступ к самым современным технологиям и знаниям из сферы АПК. Эту базу знаний пополняют преподаватели школ и вузов, представители компаний. С помощью грантов мы поддерживаем талантливых детей. Запустили мотивационную программу «Навстречу Агротеху», победители которой получают стипендии для поступления в аграрный вуз. Мы формируем золотой кадровый резерв, где помогаем студентам и работодателям найти друг друга, даем возможность компаниям рассказать о возможностях карьерного роста, а студентам – оценить, какие компетенции востребованы на рынке труда», – отметил он.