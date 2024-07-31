Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
В Венесуэле задержали более тысячи человек за участие в беспорядках
В Венесуэле задержали более 1 тыс. человек за акты насилия в ходе беспорядков
Более 1000 человек были задержаны за участие в беспорядках и актах насилия во время протестов после президентских выборов в Венесуэле, состоявшихся 28 июля, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.
«На данный момент у нас зафиксировано 1062 задержанных», – передает ТАСС его заявление, сделанное на пресс-конференции, где он представил доказательства поджогов и других правонарушений, совершенных участниками протестов.
Сааб также отметил увеличение числа пострадавших среди правоохранителей и военных. По его словам, ранее упоминалось о более чем 40 раненых, а сегодня число пострадавших от действий агрессивных протестующих возросло до 77. «Один человек был убит, о чем я сообщал ранее», – добавил он.
Ранее в Кремле призвали третьи страны не подогревать ситуацию с беспорядками в Венесуэле.