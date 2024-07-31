Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Источник опроверг освобождение россиян из американских тюрем
Источник: Исчезновение данных россиян из баз тюрем США не говорит об их освобождении
Сведения о гражданах России, пропавших из электронной базы данных Федерального бюро тюрем США, не подтверждают их освобождение, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Комментируя исчезновение информации о россиянах из баз данных американских тюрем, источник заявил, что «ответчики находятся под стражей в США», передает РИА «Новости».
Ранее из базы американского бюро тюрем исчезли данные о российских заключенных на фоне спекуляций о предположительно готовящемся обмене заключенными между Россией и странами Запада.
Утром в среду в электронной базе данных американского Федерального бюро тюрем перестала отображаться информация об осужденных в США россиянах, в том числе об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине.