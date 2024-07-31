Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.6 комментариев
Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании
Министерство иностранных дел Ирана призвало международное сообщество отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Тегеран ожидает, что страны и международные организации «жестко и эффективно накажут израильский режим и примут необходимые политические, правовые и карательные меры» в отношении Израиля, заявило МИД Ирана, передает ТАСС. Там также подчеркнули право Ирана «соответствующим образом отреагировать на это нападение».
Иранское дипведомство назвало убийство Хании терактом и грубым нарушением Устава ООН, несущим угрозу международному миру и региональной безопасности.
Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. В Иране и Палестине объявили траур по Хании.