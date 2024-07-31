Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.2 комментария
В Иране и Палестине объявили траур по убитому в Тегеране главе политбюро ХАМАС
Всеобщий траур с 31 июля по 2 августа объявлен в Иране в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявило правительство исламской республики.
Как говорится в заявлении аравительство Исламской Республики Иран, выражая соболезнования угнетенному и сопротивляющемуся народу Палестины и членам семьи Хании, объявляет всеобщий траур в среду, четверг и пятницу во всем Иране, передает ТАСС.
Тем временем президент Палестины Махмуд Аббас объявил государственный траур и распорядился приспустить флаги в связи с убийством Хании. Траур продлится до 1 августа.
Ранее канал Al Hadath сообщил, что похороны главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании состоятся в пятницу, 2 августа, в столице Катара.