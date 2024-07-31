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Названы дата и место похорон Исмаила Хании
Al Hadath: Похороны Исмаила Хании пройдут 2 августа в Дохе
Похороны главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании состоятся в пятницу, 2 августа, в столице Катара, сообщил канал Al Hadath.
По данным источников, «похороны лидера ХАМАС пройдут в ближайшую пятницу в столице Катара Доха», передает ТАСС.
Как сообщило агентство Mehr, траурная церемония прощания с убитым главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией пройдет в Тегеране 1 августа.
Ранее экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохсен Реза заявил, что Израиль должен понести ответственность за приписываемое ему убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.