Дума определила перечень проступков для применения дисциплинарного ареста к бойцам СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Закон устанавливает максимальный срок дисциплинарного ареста в десять суток за один грубый дисциплинарный проступок, передает ТАСС.

К таким проступкам, в частности, относится нарушение запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия, приборы и технические средства «бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».

При этом запрет на использование электронных устройств не распространяется на случаи, когда гаджеты используются для выполнения служебных задач.

К грубым дисциплинарным проступкам отнесли предоставление СМИ или распространение в Сети информации о военнослужащих и членах их семей, в том числе данных о их местонахождении, а также сведений о деятельности органов военного управления и их дислокации.

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы и другие нарушения воинской дисциплины также будет расцениваться как грубый дисциплинарный проступок.

За совершение нескольких грубых дисциплинарных проступков максимальный срок дисциплинарного ареста может быть увеличен до 15 суток. Решение о назначении этого вида наказания будет приниматься на основании письменных материалов разбирательства и протокола о грубом дисциплинарном проступке, срок разбирательства не должен превышать двое суток со дня, когда стало известно о проступке.

На прошлой неделе в Госдуме приняли поправку о наказании за использование гаджетов с геолокацией на СВО.