Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.6 комментариев
В Госдуме приняли поправку о наказании за запрет пользования смартфонами на СВО
В Госдуме проголосовали за поправку, признающую грубым дисциплинарным проступком ношение при исполнении обязанностей военной службы бойцами на СВО электронных техсредств, передающих данные геолокации.
Поправка предусматривает наказание в виде дисциплинарного ареста до десяти суток, решение смогут принимать командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов, передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет и про устройства, которые могут также передавать по Сети аудио, фото и видео.
Также принята поправка, по которой грубым дисциплинарным проступком будет считаться нарушение бойцами СВО запрета сообщать СМИ и распространять в Сети данные, помогающие определить принадлежность к ВС России, другим войскам и воинским формированиям.
Это же наказание предусматривается за выдачу информации, позволяющую определить местонахождение таких лиц.
Ранее комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что эта норма не распространяется на устройства, которые применяются для боевой работы.