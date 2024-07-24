В Госдуме приняли поправку о наказании за запрет пользования смартфонами на СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Поправка предусматривает наказание в виде дисциплинарного ареста до десяти суток, решение смогут принимать командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет и про устройства, которые могут также передавать по Сети аудио, фото и видео.

Также принята поправка, по которой грубым дисциплинарным проступком будет считаться нарушение бойцами СВО запрета сообщать СМИ и распространять в Сети данные, помогающие определить принадлежность к ВС России, другим войскам и воинским формированиям.

Это же наказание предусматривается за выдачу информации, позволяющую определить местонахождение таких лиц.

Ранее комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что эта норма не распространяется на устройства, которые применяются для боевой работы.