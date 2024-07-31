Четвертым фигурантом в деле Булгакова оказался умерший в СИЗО бизнесмен

Как сказано в материалах дела, Котельникову предъявлено обвинение по статье о «присвоении или растрате группой лиц в особо крупном размере», он был тесно связан с компаниями ООО «Консервпаклам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», которые фигурируют в уголовном деле экс-замглавы Минобороны, передает ТАСС.

Их бенефициарами являются совладельцы Грязинского пищевого комбината, интересы которого, по данным следствия, лоббировал Булгаков.

До задержания Котельникова были арестованы совладельцы ГПК Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Им также предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ. Они связаны с «ГПК-Продтара», изготавливающей бумажную и картонную тару, компанией «Комсервпаклам», производящей мясные консервы для ГПК. В то же время родственник Михайленко является владельцем компании «Бруно», которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон.

Напомним, 8 июля, скончались двое приближенных бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о крупной взятке – бизнесмен Игорь Котельников и руководитель управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев.

Котельников обвинялся по делу о даче взятки высшим должностным лицам Минобороны, он скончался в СИЗО-4 «Медведь» в Москве. Член совета по правам человека Ева Меркачева отмечала, что ему стало плохо в карцере.